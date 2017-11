Hoe doe je het? Gestolen scooter ondersteboven op hek gevonden

Het moet voor agenten ook even een ongewoon gezicht gezicht zijn geweest toen ze aankwamen: een scooter ondersteboven op een hek in Breda.Agenten hadden een melding gekregen dat er een scooter in een brandgang hing. Het bleek te gaan om een scooter die ergens anders in Breda was gestolen. Maar hoe de scooter zo ondersteboven op een hek terecht is gekomen, is niet duidelijk. Wijkagent Dorien van den Bogaart zette een foto van het vreemde tafereel op Instagram.De scooter is teruggebracht naar de eigenaar, maar was volgens de wijkagent wel total loss.