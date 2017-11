Jimmy (15) start voetbalrel met roepen pannenkoek in GelreDome

,,Sta op joh, doorvoetballen, pannenkoek!’’ Dat zei de 15-jarige Jimmy Lubbersen uit Ermelo naar eigen zeggen tegen Peter Olayinka. De speler van Zulte Waregem die met zijn ploeg donderdagavond won van Vitesse. En dag later is Jimmy volop in het nieuws omdat hij racistische dingen zou hebben geroepen naar de aanvaller.



En daar is de Ermeloër behoorlijk van geschrokken.



Hij zou 'black idiot' hebben gezegd tegen Olayinka, meldden Belgische media gisteren. 'Domme zwarte' dus. De jeugdspeler van DVS'33 ontkent. ,,Vitesse stond met 0-2 achter en die speler van Zulte Waregem kreeg een zetje. De bal ging uit en ik passte de bal naar hem. Ik dacht dat hij een Belg was en zei ‘Sta op joh, doorvoetballen, pannenkoek'! Hij reageerde: ‘Don’t speak, don’t speak'. Ik schoot in de lach, want het was bedoeld als grapje.’’



De volgende dag kreeg hij belletjes en berichtjes. ,,Dat ik ‘pannenkoek’ heb gezegd is dom, maar ik heb zeker niks racistisch gezegd. Ik denk dat hij het verkeerd begrepen heeft.’’



Getuigen heeft Jimmy niet. Het is zijn woord tegen dat van Olayinka. Maar in elk geval had de jonge Ermeloër zijn mond moeten houden, zegt woordvoerder Wiebe Nelissen van Vitesse. ,,Een ballenjongen hoort zijn werk te doen en niet in conflict te komen met spelers.’’



Dat heeft de Arnhemse club tegen hem gezegd. Daarmee is voor Vitesse de kous af. Nelissen: ,,De Belgische club en speler hebben mij aangegeven het ook hierbij te laten.’’



DVS'33 levert wel vaker jeugdspelers aan Vitesse die als ballenjongen optreden. Jeugdvoorzitter Bas van der Mooren woonden donderdagavond het Europese duel in het GelreDome bij. ,,Ik zat op 20 meter afstand en kon goed zien dat die speler boos was, maar heb niet gehoord wat er is gezegd.’’



Natuurlijk had Lubbersen de tanden op elkaar moeten houden, 'maar ik denk niet dat hij racistisch is geweest'. Van der Mooren houdt het ook op een misverstand.

Reacties

06-11-2017 20:50:45 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.458

OTindex: 7.121

Nog beter is eigenlijk om niets te roepen, dan kan het later niet tegen je werken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: