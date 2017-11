Aardbei zes keer giftiger dan ander fruit door cocktail-effect

Aardbeien zijn zes keer giftiger dan ander fruit. Uit steekproeven naar diverse soorten groenten en fruit die vorig jaar zijn genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat aardbeien gemiddeld zijn bespoten met gemiddeld zeven tot acht schadelijke stoffen. Een partij aardbeien bevatte zelfs zeventien verschillende stoffen, schrijft Trouw.



De toezichthouder greep niet in omdat de regels niet werden overschreden. De giftigheid per afzonderlijk bestrijdingsmiddel zit namelijk onder de norm. Maar het zogenoemde cocktaileffect maakt de aardbei een stuk giftiger dan ander fruit, zeggen deskundigen in Trouw. "Goed afspoelen heeft geen zin omdat de schadelijke stoffen in het fruit zijn opgenomen", schrijft de krant.



"De NVWA werkt met een totaal achterhaalde aanpak", zegt Hans Muilerman van de onderzoeksgroep Pesticide Action Network Europe. "Je moet kijken naar het totaal van de schadelijke stoffen, naar de combinatie-effecten en niet naar de giftigheid per afzonderlijke stof. Er zijn stoffen die geen effect hebben op zichzelf, maar wel in combinatie met andere stoffen."



De NVWA houdt zich aan de Europese regels. Volgens een Europese wet uit 2005 moeten nationale toezichthouders kijken naar de combinatie-effecten zodra de Europese toezichthouder daar een methode voor heeft ontwikkeld. Dat laatste is nog steeds niet gebeurd, volgens Muilerman en emeritus hoogleraar milieukunde Lucas Reijners onder druk van de landbouwlobby.

Reacties

06-11-2017 15:19:22 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.722

OTindex: 8.711

S Ik moet maar weer eens een bakje aardbeien meenemen voor mijn lieve schoonmoeder

06-11-2017 15:57:36 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.304

OTindex: 936

Dus aardbeien zijn dodelijker dan sigaretten.

06-11-2017 15:59:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.250

OTindex: 60.973

heb net aardbeienjam gegeten..

.. wel biologisch, dus dan valt het hopelijk mee

06-11-2017 16:00:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.250

OTindex: 60.973

@De_Paus: ik verbaas me dat je schoonmoeder nog leeft, na alles wat je haar al gebracht hebt

06-11-2017 16:05:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.954

OTindex: 16.500

@allone : Ik denk dat schoonmoeder alle gulle gaven doorgeeft aan haar behoeftige buurvrouw

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: