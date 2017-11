Harde campagne Zuid-Korea tegen kijkers voyeuristische seksfilmpjes

Het is in Zuid-Korea een bedenkelijke rage: door een verborgen camera opgenomen filmpjes van vrouwen die zich ontkleden in pashokjes of openbare wc's. Ze zijn zo populair, dat de politie een campagne is begonnen die de liefhebbers de stuipen op het lijf moet jagen.De politie heeft drie video's gemaakt die sprekend lijken op de clips die door voyeuristische filmers via internet worden verspreid, schrijft The Korea Times. Enige verschil: de vrouw die in het politiefilmpje te zien is, maakt de kijker aan het schrikken. Filmpje De vrouw lijkt op het personage uit de horrorfilm The Ring (2002). "Misschien ben jij degene die haar aanzet tot zelfmoord", is de tekst die de kijkers krijgen voorgeschoteld. Ook waarschuwt de politie in beeld dat de gegevens worden verzameld van de bezoekers van de site die het filmpje verspreidt. De clip is in twee weken tijd 26.000 keer gedownload.In Zuid-Korea is het aantal rechtszaken rondom in het geheim opgenomen filmpjes de afgelopen jaren geŽxplodeerd. In 2006 ging het nog om 517 gevallen, twee jaar geleden waren dat er al ruim 7.700. Dagelijks worden mensen aangeklaagd die op openbare plekken (roltrappen, winkelcentra, stations) onder hun rokken hebben gefilmd. Wie schuldig wordt bevonden, kan maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen.