Duitser schrikt zich rot, maar WO II-bom blijkt courgette

Een Duitser van 81 kreeg vrijdagochtend de schrik van zijn leven, toen hij in zijn eigen tuin een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekte. Althans: dat dacht hij. De man sloeg groot alarm, maar toegesnelde agenten konden de tuin al snel weer vrijgeven. Het gevonden voorwerp was geen bom, maar een reuze-courgette.De politie schrijft op Facebook met de nodige luchtigheid over de vondst. "Zoals de agenten bij hun controle ter plaatse konden zien, ging het bij het op een bom lijkende voorwerp om een 40 centimeter lange groente uit de komkommerfamilie", zo valt te lezen. "Daarom hoefde de Explosieven Opruimingsdienst niet te worden opgeroepen."De courgette van maar liefst 5 kilo is waarschijnlijk door iemand over de schutting gegooid en zo in de tuin van de man beland. Wat hij met de courgette heeft gedaan, vertelt het verhaal helaas niet.