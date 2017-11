Jurre [6] vroeg de burgemeester om een gunst. Nu opent hij de brug voor Sinterklaas in Assen

'Beste Burgemeester, mag ik de brug open maken voor Sinterklaas? Groetjes van Jurre Dorebos, 6 jaar. Doeg'. Jurre schreef dit aan burgemeester Marco Out van Assen. Drie keer raden wie de brug opent als Sinterklaas er is.'Ja hoor, dat mag Jurre', schrijft burgemeester Out op zijn Facebookpagina.De burgemeester krijgt wel vaker verzoeken. En niet altijd gaat hij daar op in. 'Het lukt natuurlijk niet altijd, maar soms wel', schrijft hij.De intocht van Sinterklaas in Assen is op 18 november.