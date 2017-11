Slechts 11 procent Wikipedia-bijdragers is vrouw, site zoekt vrouwelijke vrijwilligers

Wikipedia kampt met een ‘gendergap’. De naar schatting 1300 vrijwilligers die voor de Nederlandstalige versie van de online encyclopedie werkzaamheden verrichten zijn in meerderheid mannen. Slechts 11 procent is vrouw. De vereniging Wikimedia Nederland is daarom op zoek naar meer vrouwelijke vrijwilligers om de kloof te dichten.



Zaterdag houdt Wikimedia Nederland voor de tiende keer een conferentie. In Utrecht komen ruim honderd ICT’ers, journalisten, mediadeskundigen en medewerkers van musea, bibliotheken en archieven bijeen. Ze gaan praten over fake news en hoaxes, vakinhoudelijke medische artikelen en de dominante aanwezigheid van mannen in het legertje vrijwilligers.



Wikipedia is een vrijwilligersorganisatie met een open structuur. Iedereen kan in principe artikelen toevoegen of bewerken. “Als er maar een bron bijstaat”, zegt woordvoerster Germien Cox van vereniging Wikimedia Nederland. Betrouwbaarheid is een groot goed, zeker in tijden van nepnieuws. De vrijwilligers, of editors, houden wijzigingen daarom scherp in de gaten, aldus Cox.



De overheersing van de mannelijke sekse vertaalt zich in soms onevenwichtige voorkeuren. Zo was bijvoorbeeld het artikel over de stripfiguren Casper en Hobbes op de Engelstalige Wikipedia een tijdlang uitgebreider dan dat over William Shakespeare. Ook uit het aantal trefwoorden, de lemma’s, blijkt een mannelijk aspect. In de Nederlandse Wikipedia zijn 31.968 lemma’s over vrouwen te vinden, tegen 160.326 over mannen.



Een speciale werkgroep houdt zich sinds 2015 bezig met dit onderwerp. “We zouden graag zien dat er meer vrouwelijke vrijwilligers komen. Vrouwen hebben toch andere interesses dan mannen”, zegt Cox. Te denken valt aan artikelen over feminisme of belangrijke vrouwen in de geschiedenis of het feminisme.



Ze waren bij Wikimedia dan ook blij met een 21-jarige studente die tijdens haar stage bij de encyclopedie een groot aantal artikelen over het feminisme schreef. De Nederlandstalige Wikipedia ging in juni 2001 online. De website telt ruim 1,9 miljoen artikelen.

Reacties

05-11-2017 12:42:09 stora

Stamgast



site zoekt vrouwelijke vrijwilligers

Doet me denken aan al die acteurs en hoge piefen die nu te kijk staan omdat ze ook ooit vrouwen en soms mannen vrijwillig aanwezen.

Natuurlijk hebben mannen het over andere dingen dan vrouwen.

Maar als de vrouwelijke vrijwilligers zijn zoals onze @botte bijl, dan hebben de mannen het nakijken als het over kennis van auto's gaat Doet me denken aan al die acteurs en hoge piefen die nu te kijk staan omdat ze ook ooit vrouwen en soms mannen vrijwillig aanwezen.Natuurlijk hebben mannen het over andere dingen dan vrouwen.Maar als de vrouwelijke vrijwilligers zijn zoals onze @botte bijl, dan hebben de mannen het nakijken als het over kennis van auto's gaat

05-11-2017 12:59:20 allone

Stamgast



over feminisme of belangrijke vrouwen in de geschiedenis of het feminisme. sowieso weet ik niet waarom vrouwen daarover moeten schrijven. En waarom 3x over feminisme? sowieso weet ik niet waarom vrouwen daarover moeten schrijven. En waarom 3x over feminisme?

