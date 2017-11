Verpleegster brengt eigen dochter ter wereld in auto vlak voor ziekenhuis

Er zijn van die dingen waarop je je niet kunt voorbereiden. Zoals een bevalling in een auto vlak voor het ziekenhuis waar je werkt.Het overkwam verpleegster Katie Michaels uit het Amerikaanse Harrisburg, die met haar man in de auto zat toen haar vliezen braken. Vervelend detail: ze stonden vast in het verkeer. Het werd al gauw duidelijk dat de baby in de auto geboren zou worden.25 minuten nadat de vliezen waren gebroken, terwijl ze het ziekenhuis naderden, besloot dochter Ella Katherine dat het tijd werd om te kijken hoe de wereld eruitzag. Katie moest dus voor de deuren van het ziekenhuis haar eigen baby halen, en dat ging zonder problemen. Ella Katherine kwam ter wereld als een gezonde, gelukkige baby van 6,5 pond.Katie had als verpleegster nog nooit een bevalling gedaan. "Dat kan ik nu aan mijn cv toevoegen", zei de dolgelukkige moeder lachend.