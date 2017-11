In de Verenigde Arabische Emiraten houdt men robot-kamelenraces

Hoewel het eigenlijk oud nieuws is wilden we het toch even met je delen: in de Verenigde Arabische Emiraten houdt men kamelenraces waarbij de ruiter vervangen is door een robot. Ondertussen scheuren coaches in hun auto’s langs de racebaan en schreeuwen bevelen in hun walkie-talkies, terwijl ze zelfs op afstand zweepslagen kunnen toedienen. Gekke jongens, die Arabieren.