17.000 euro boete voor plaatsen negatieve neprecencies

Een pester die een kinderdagverblijf in Amsterdam zwartmaakte door negatieve neprecensies te plaatsen op Google Maps, moet 17.000 euro boete betalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.



In recensies op Google Maps werd het kinderdagverblijf omschreven als 'hysterisch'. Ook zou 'alles om geld draaien' en zouden huilende kinderen genegeerd worden. De recensies werden geplaatst onder namen die in het klantenbestand van het kinderdagverblijf niet voorkwamen.



Ook bleken de beoordelingen gekopieerd, en eerder gebruikt te zijn als recensies voor andere kinderdagverblijven.



De dader was aanvankelijk anoniem. Via gerechtelijke procedures tegen Google en internetproviders is de identiteit van die anonieme internetpester uiteindelijk getraceerd. Hij is nu veroordeeld om de schade te betalen.



Ook moet hij betalen voor de volledige proceskosten en de kosten voor de procedure tegen de internettussenpersoon om achter de identiteit te komen.



Advocaat Paul Tjiam laat aan RTL Nieuws weten dat de eigenaar van het kinderdagverblijf 'extreem blij' is met de uitspraak.



"Hij wil met deze uitspraak ook anderen waarschuwen. Hij heeft er enorm onder geleden. Het is machteloosheid. Je weet niet wie het gedaan heeft en Google zei eerst simpelweg: bekijk het maar. Gelukkig is het uiteindelijk gelukt om de schrijver van de anonieme recensies te vinden. Het is een goed signaal naar alle anonieme internetpesters dat er mogelijkheden bestaan om hun identiteit te achterhalen Ún dat zij dan ook moeten opdraaien voor alle schade en voor alle proceskosten die zijn gevoerd tegen de internettussenpersonen om hun identiteit te kunnen vaststellen."

Reacties

04-11-2017 16:45:51 stora

Stamgast



WMRindex: 7.289

OTindex: 932

Het mooie van dit bericht is, dat ze je uit de anonimiteit kunnen halen.

Als anderen ook eens iemand anoniem een oor willen aannaaien, dan weten ze nu dat het hun toch veel geld kan kosten.





04-11-2017 17:08:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.688

OTindex: 58.875

Waarom zou iemand die daar helemaal niet bekend is zoiets doen....

Waarschijnlijk alleen maar omdat het kan, denk ik.

04-11-2017 18:31:46 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 4.971

OTindex: 142

T S In dit geval is het goed dat zijn identiteit is achterhaald. En ik hoop dat hij op een uitkering leeft zodat hij extra lang kan betalen....

04-11-2017 18:34:10 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.448

OTindex: 7.104

@stora :

Quote:

anoniem een oor willen aannaaien

Knap iemand zomaar een oor aannaaien, als je lijfelijk niet bij die persoon in de buurt bent. Knap iemand zomaar een oor aannaaien, als je lijfelijk niet bij die persoon in de buurt bent.

04-11-2017 22:02:32 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.633

OTindex: 55

Ik ben maar 1 keer in mijn leven online negatief over een bedrijf geweest.



Het betaal systeem voor rekeningen zijn hier veel anders dan in Nederland. Automatische incasso kennen ze wel maar wordt veel minder gebruikt. Je telefoon rekening kan je dus bij verschillende (telefoon)zaken betalen en als het een officiele dealer van jouw provider is wordt het ook binnen maximaal 5 a 10 minuten verwerkt. Is het geen officiele dealer dan betaal je 1 TL meer en kan het een paar uur tot 1 dag later duren omdat die dealer het weer over moet maken via zijn eigen rekeningnummer dus dat soort dealera vermijd ik dan ook altijd.

En meestal betaal ik mijn rekening bij de zelfde telefoonwinkel. Ik heb een keer meegemaakt dat er een logo van een officiele vodafonedealer stond bij een winkel (terwijl dat niet zo was) dus betaalde daar mijn rekening en controleerde een paar uur daarna of het al verwerkt was maar tot mijn grote verbazing zag ik dus dat dat nog niet was gebeurd dus na een paar uur wachten weer gecongroleerd en nof niet verwerkt. En na 12 uur wachten was het nog niet verwerkt en belde ik de klantenservice op om te vragen of ze een storing hadden maar dat was dus ook niet het geval. Dus ik terug naar dat telefoonwinkel en die beweerden eerst dat er nooit zo'n betaling was gedaan omdat ik mijn bonnetje niet had bewaard en na veel geruzie en het terugkijken van de beelden van de beveiligingscamera moesten ze toe geven dat ik wel had betaald maar gaven toen dus aan dat er wel een storing was op het hoofdkantoor en dat het daarom niet verwerkt was maar na veel geruzie en dreigingen kreeg ik mijn geld terug. Ik loop naar de overkant stap daar binnen bij een andere officiele vodafone dealer binnen en betaal die rekening daar opnieuw en tegelijkertijd hou ik mijn vodafoneapp in de gaten en nog voordat ik mijn bonnetje in mijn handen krijg zie ik dat de openstaande rekening can nog te betalen veranderd in betaald.



Toen ben ik zo kwaad geweest dat ik een klacht heb ingediend bij verschillende instanties over deze winkel en ook negatief recensies online en op socialmedia geplaatst.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: