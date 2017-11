Naalden, scheermesjes en heroine gevonden tussen Halloween-snoep

Na langs de deuren te zijn gegaan willen kinderen gelijk aan hun snoep beginnen, maar op meerdere plekken in Amerika vonden ze levensgevaarlijke spullen tussen al dat lekkers. In Beaverton zat bijvoorbeeld een scheermesje in een chocoladereep verstopt. In alle gevallen is het niet duidelijk wie de spullen in het snoep heeft gedaan.

