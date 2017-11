Ophef! De hamburger-emoji van Google is niet helemaal correct

Details zijn alles en wanneer men je over de meest pietluttige dingen gaat lastig vallen weet je dat je het goed doet. Onze Sundar Pichai zit nu persoonlijk bovenop het nieuwe hamburger-emoji-probleem.Ene Thomas Baekdal had waarschijnlijk niets anders te doen op zijn vrije middag. En zoals veel mensen ging hij de emoji van Google eens op juistheid controleren, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk.Het viel hem op dat sommige emoji niet helemaal correct waren, en de emoji van de hamburger was wel het toppunt.Hij ontdekte namelijk dat de kaas niet op de juiste manier op de hamburger gelegd is. De kaas ligt namelijk onder de hamburger en niet erboven op. Wanneer je alle hamburgertenten afgaat, zul je toch echt ontdekken dat de kaas bovenop de hamburger hoort, anders smelt de kaas niet goed.Om zijn argument kracht bij te zetten, voegde hij de hamburger-emoji van Apple toe. Bij Apple zijn ze wel politiek hamburger correct want de kaas ligt daar wel goed. Screenshot De tweet van Baekdal was absoluut als grap bedoeld en met meer dan 18.000 retweets kunnen we wel stellen dat het een goede grap was. Baekdal zal ook zeker niet verwacht hebben dat de machtigste man op Android- en Chromegebied op zijn tweet zou reageren.Onze eigen Sundar Pichai heeft waarschijnlijk zijn zondagse yoga-sessie onderbroken om in de bovenstaande tweet te laten weten dat ze er mee aan de slag gaan.'We laten alles vallen en gaan er maandag meteen mee aan de slag.' laat hij weten aan Thomas Baekdal en de honderdduizenden die meelezen.PS: Sundar Pichai is vegetariër, we weten zeker dat hij deze klus uitbesteedt.