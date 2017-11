Veel slimme en veilige snufjes in nieuwe auto's nauwelijks gebruikt

Moderne auto's zitten vol met technische hulpmiddelen, maar bestuurders maken er amper gebruik van. Dat komt doordat automobilisten niet weten wat hun auto allemaal kan.



Het gaat om systemen die de bestuurder waarschuwen voor gevaar. Soms grijpen de hulpmiddelen ook zelf in. Dat de techniek ongebruikt blijft noemen verkeerskundigen een gemiste kans voor de verkeersveiligheid en filebestrijding.



Onderzoeksbureau Connecting Mobility ondervroeg bijna 1400 automobilisten die voor hun werk veel op de weg zitten. "We dachten: die hebben vaak moderne auto's en zullen wel weten wat de auto allemaal kan", zegt onderzoekster en verkeerspsycholoog Ilse Harms. "Maar dat valt dus tegen."



Inmiddels zijn er zo'n vijftig systemen om de bestuurder te helpen, zogeheten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Cruise control en navigatieapparatuur zijn de bekendste. Die worden dan ook het meest gebruikt, door bijna 90 procent van de automobilisten. Maar bijvoorbeeld de Lane Departure Warning, die waarschuwt als de auto afwijkt van de rijstrook, is onbekend en staat meestal uit. En dat geldt voor de meeste systemen.



"Veel bestuurders hebben de technologie niet bewust aangeschaft of hebben geen instructie gehad bij de aanschaf van hun auto", zegt onderzoekster Harms. "En dan worden ze dus ook niet gebruikt. Want het is niet altijd simpel om ze in te schakelen. Soms is het een knopje op het dashboard, maar vaak heb je het boekje erbij nodig. En die systemen gebruiken ze dus niet, terwijl ze er wel voor betalen."



Volgens de RAI Vereniging, die samen met de Vereniging Zakelijke Rijders het onderzoek heeft ondersteund, is er grote winst te behalen als de systemen wel worden gebruikt. Het kan leiden tot minder files en verkeersdoden. "Helaas overlijden er ieder jaar nog meer dan 600 mensen in het verkeer", zegt voorzitter Steven van Eijck. "Het aantal ernstig gewonden ligt inmiddels boven de 21.000. De nieuwe technologie kan eraan bijdragen om het aantal slachtoffers terug te dringen."



Enkele hulpsystemen en hun functies:



Adaptive Cruise Control: Cruise control waarbij auto de snelheid van het voertuig automatisch aanpast ten opzichte van een voorligger.



Intelligent Speed Adaptation: Automatische snelheidsbegrenzer. Door het lezen van verkeersborden en/of via gps stelt het systeem een maximumrijsnelheid in zodat je niet harder kunt rijden dan de geldende snelheidslimiet.



Lane Keeping Aid: Geeft stuurcorrecties en een waarschuwing wanneer de bestuurder van rijstrook afdwaalt zonder dat de richtingaanwijzer is gebruikt.



Lane Change Merge Aid: Waarschuwt wanneer verkeer zich in de dode hoek bevindt bij het wisselen van rijstrook, maar grijpt niet in.



Park Assist Pilot: Herkent een geschikte parkeerplek en parkeert zelf in met automatische stuurbeweging.



Emergency Brake: Grijpt in door automatisch stevig te remmen bij een dreigende botsing met object of een voorligger.



Marjan Hagenzieker, hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU Delft, is wat voorzichtiger. "Er is nog vrij weinig bekend over de effecten van automatische rijtaakondersteuning, want er is amper grootschalig onderzoek naar gedaan. Bij testsituaties en simulaties blijkt wel een voordeel voor de verkeersveiligheid. Maar in de praktijk hebben we dat nog niet heel breed kunnen meten, omdat de meeste auto's zulke systemen nog niet aan boord hebben."

Minder ongelukken



Van de Electric Stability Control is het nu wel bewezen, zegt Hagenzieker. "Daarvan is heel duidelijk aangetoond dat het leidt tot minder ongelukken. Dit systeem corrigeert de auto vanzelf als ie van z'n lijn afwijkt, gaat slingeren bijvoorbeeld. Dat systeem zit wel of niet in je auto, dus je hoeft het niet aan te zetten."



En ook de Adaptive Cruise Control met een noodrem-functie lijkt behoorlijk wat kop-staartbotsingen te voorkomen. "Dan houdt de auto automatisch afstand tot de auto voor je. Stel je bent even afgeleid door bijvoorbeeld een kind op de achterbank en er wordt voor je plots geremd, dan doet jouw auto dat ook terwijl je zelf misschien te laat was geweest. Ook systemen die de bestuurder informeren dat er zich een auto in de dode hoek bevindt, leiden tot minder ongevallen."



Hagenzieker pleit voor betere voorlichting. "Als mensen uitleg krijgen over de systemen dan worden ze vaker gebruikt. Dealers kunnen bijvoorbeeld betere voorlichting geven. Maar ook in de rijles moet er aandacht voor zijn. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) bekijkt nu hoe ze dat kunnen doen. Probleem is daarbij dat er inmiddels ook een wildgroei aan systemen en namen daarvoor is. Dat maakt het lastig."



Volgens Hagenzieker zijn de hulpsystemen eigenlijk een opstap naar de zelfrijdende auto. "Daar gaan we uiteindelijk toch naar toe. De rol van de automobilist zal veranderen van bestuurder naar toezichthouder. Ik vergelijk dit met toen er voor het eerst koekjesfabrieken kwamen waar iemand de lopende band in de gaten moest houden op misvormde koekjes. Dat is helemaal niet zo makkelijk."



Dat wordt volgens de hoogleraar nog wel een uitdaging. "De mens is geneigd te verslappen als hij apparaten eenmaal gewend is. Dan kun je al snel te laat zijn als je in het verkeer moet ingrijpen."

Reacties

03-11-2017 11:53:32 Jawel









Persoonlijk denk ik dat die nieuwe snufjes nog helemaal niet zo goed werken, althans sommige...



Ik zie bv op m'n dashboardschermpje de maximumsnelheid aangegeven staan. Echter dat ding wil nog wel eens afwijken:

- snelheidsbeperking dmv matrixborden wordt opgeheven doordat de borden uitgaan: het systeem denkt dat de beperking nog geldt

- snelheidsbeperking in een bocht, waarna de weg samenkomt met een andere weg en dus de standaard maximumsnelheid weer geldt: systeem heeft geen bord gezien dus denkt nog steeds dat de beperking nog geldt



Als ik rustig de straat uitrij (uitrit met drempel) begint m'n parkeersensor tekeer te gaan, omdat het wegdek te dicht bij komt. Ik moet dus echt de straat uitscheuren om dat te voorkomen.



Dan is er een of ander alarm dat om onverklaarbare redenen soms afgaat. Een keer dacht het systeem zelfs dat er gevaar bestond voor een kop-staart botsing terwijl de afstand tot de wagen voor me meer dan 300 meter bedroeg en we gewoon rustig op de snelweg reden. Misschien waaide er een herfstblaadje voor de sensor langs? Ik heb nog niet gevonden hoe ik dat ding uit kan zetten.



Waar ik wel veel gebruik van maak is de handmatige snelheidsbegrenzer: even instellen en ik kan op het verkeer letten ipv op m'n meter.

03-11-2017 12:26:06 Emmo









@Jawel : Ik heb een bijzonder eenvoudig autootje zonder al die toeters en bellen. Maar ik merk precies hetzelfde in mijn vak. Er worden op allerlei apparaten de meest waanzinnige opties en schakelingen bedacht zonder de gebruiker ook maar iets te vragen. Eerst moet je een instructieboek van vijfhonderd pagina's doorworstelen en dan blijkt dat de boel totaal onbetrouwbaar is.

03-11-2017 12:43:08 venzje













Het probleem van



De vorige eigenaar is met de software aan het rommelen geweest en sommige apps werken daardoor niet meer goed of zijn vervangen door andere. Gevolg is vooral dat de auto soms onverwacht piept en even een ongespecificeerde waarschuwing toont over de navigatie. Maar dat is eigenlijk alles. Ook al ben ik grotendeels een zakelijke rijder, ik moet mijn auto zelf bekostigen, dus dat is geen nieuwe. De meeste van de genoemde snufjes zitten er daarom nog niet in. Wel andere, die vooral met de systemen van de auto zelf te maken hebben, en ik geef toe dat ik die ook niet allemaal gebruik.Het probleem van @Jawel met de parkeersensoren ken ik wel. Die staan daarom standaard uit. Parkeren kan ik zelf wel en voor het preciezere werk aan de achterkant heb ik een ingebouwd cameraatje.De vorige eigenaar is met de software aan het rommelen geweest en sommige apps werken daardoor niet meer goed of zijn vervangen door andere. Gevolg is vooral dat de auto soms onverwacht piept en even een ongespecificeerde waarschuwing toont over de navigatie. Maar dat is eigenlijk alles.

03-11-2017 12:50:44 merlinswit









Als je in een auto rijd die bijna alles zelf doet loop je het gevaar dat je in slaap valt, of wanneer de systemen mankementen hebben, je geen auto meer kan rijden. Ik heb zelf een hekel aan cruise control. Ook al rij ik regel atig van noord- naar zuid- nederland v.v.

Die park assist, achteruitrij piep zooi en dergelijke mag de maatschappij houden. Die noodstop ook.

Lane assist wordt hem ook niet want ik rij veel in het buitengebied waarbij je voor passeren soms de berm in moet.

Dan heb je de ander reacties al, dus ik ben niet de enige die hier niets mee heeft.

De ADC en LMCA zouden nog van nut kunnen zijn voor mij bij file rijden en de eeuwige rotondes.

Ik wil wel graag een dashboardcam die start en eindigt als de motor aan/uit gaat.

03-11-2017 12:52:27 AndreJanssen











Nu 35 jaar later rij ik in een nieuwe Mazda 2 met een handleiding van, geloof het of geloof het niet 768 pagina's !!!



Mijn auto is full-option, dus veel toeters en bellen, ik gebruik ze echt bijna allemaal. (Maar ik ben ook wel een snufjes-freak). @Emmo , mijn eerste auto was een Daf 66 (jaja echt waar) splinternieuw en een handleiding van wel 16 pagina's.Nu 35 jaar later rij ik in een nieuwe Mazda 2 met een handleiding van, geloof het of geloof het niet 768 pagina's !!!Mijn auto is full-option, dus veel toeters en bellen, ik gebruik ze echt bijna allemaal. (Maar ik ben ook wel een snufjes-freak).

03-11-2017 12:58:04 venzje









@merlinswit : Cruise control vind ik wel fijn als het rustig is. Als de mijne 'adaptive' zou zijn, zou ik hem misschien ook wat vaker in de spits gebruiken.

03-11-2017 13:00:22 AndreJanssen







@ Venzje, helaas is adaptive cruise control niet leverbaar op de mazda 2, dat is dan ook eigenlijk het enige wat ik wel mis en er graag op zou willen hebben. Gewoon cruise control zit er natuurlijk wel op, en dat gebruik ik alleen op snelwegen.

03-11-2017 13:01:08 Emmo











Een ander standaard apparaat is de ARPA, een automatische radarplotter, om te zien of er ook gevaar voor aanvaring is. Tegen de duizend pagina's. Makkelijk machientje, maar je moet er niet blind op varen.

En dat ik iets wat ik mijn leerlingen heel goed duidelijk probeer te maken. Vaak hebben ze vanaf school (simulatortraining) meegekregen dat 1: dat spul volledig betrouwbaar is en 2: Dat je niet zonder kunt. @AndreJanssen : Voor mijn vak maak ik gebruik van allerlei apparaten. Één daarvan, de ECDIS, zeg maar een Tomtommetje voor op zee, daarvoor krijg je een cursus van vijf dagen en het bijgeleverde instructieboek is ca 2000 pagina's in twee delen.Een ander standaard apparaat is de ARPA, een automatische radarplotter, om te zien of er ook gevaar voor aanvaring is. Tegen de duizend pagina's. Makkelijk machientje, maar je moet er niet blind op varen.En dat ik iets wat ik mijn leerlingen heel goed duidelijk probeer te maken. Vaak hebben ze vanaf school (simulatortraining) meegekregen dat 1: dat spul volledig betrouwbaar is en 2: Dat je niet zonder kunt.

03-11-2017 13:03:56 AndreJanssen







Mijn auto geeft bij het starten in het display ook duidelijk aan, dat het hulpmiddelen zijn en er niet blind op kan en mag vertrouwen, en dat doe ik dan dus ook niet. Ik blijf echt zelf de regie houden.

03-11-2017 13:04:23 venzje









@AndreJanssen : Ik heb een 6, daar zal hij tegenwoordig vast wel in zitten. Dus misschien bij mijn volgende auto...

03-11-2017 13:12:48 venzje











(Ik kan berichten niet meer aanpassen. ) Mijn ervaring is dat ik er juist meer gebruik van maak op lange, relatief rechte 80 km-wegen. Daar is de snelheid van alle auto's doorgaans vrij constant, ook als het wat drukker is. Op drukke snelwegen moet je toch vaker van snelheid wisselen.(Ik kan berichten niet meer aanpassen.

