Vrouw gaat naar dokter voor niersteen, maar krijgt baby!

De Amerikaanse Stephanie Jaegers ging vorige week woensdag naar de dokter, omdat kampte met aanhoudende buikpijnen. Haar vermoeden? Een niersteen. Alleen had de dokter heel ander nieuws! Stephanie bleek namelijk al 38 weken zwanger en dat was nog niet eens alles: de bevalling was begonnen.“Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe het voelt om een baby te krijgen. Binnen 30 minuten!” zo vertelt verraste de vader tegen de website Huffingtonpost.com.Zo zou zijn vrouw last hebben van diverse aandoeningen, waardoor een zwangerschap niet werd opgemerkt.Zo was Stephanie al in een voorstadium van de overgang. Iets wat dezelfde hormonale klachten kan geven als bij een zwangerschap. Daarnaast lag haar zoontje de gehele zwangerschap in een stuit, zonder veel ruimte om echt goed te kunnen bewegen en dan nog eens in zo een positie dat Stephanie geen buikje kreeg.In de laatste weken van de zwangerschap brak ze ook nog eens haar enkel, waardoor ze zelf ook minder mobiel was.Het meest bijzondere van het verhaal is nog dat ze negen maanden lang ‘gewoon’ gemenstrueerd heeft. “Iets wat zeldzaam is, maar zo nu en dan gebeurd,” zo legt Michael uit in zijn lange post. Alles bij elkaar genomen zorgde ervoor dat een zwangerschap het laatste was waar ze aan dachten, toen ze naar de dokter gingen met Stephanie haar klachten.Op zijn Facebookpagina beschreef Michael Jaegers hoe hetgeen waar zijn vrouw en hij van dachten dat het een niersteen was; een prachtig jongetje bleek te zijn. Die gezond ter wereld is gekomen in het Piedmont Henry Hospital in Georgia en de naam Shaun Jude Jaegers heeft gekregen.