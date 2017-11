Baasje van in bos gedumpte hond opgespoord dankzij (social) media

De persoon die in september een pitbullachtige hond vastgebonden aan een boom achterliet in een Heerlens bos is aangehouden. De man uit Parkstad Limburg heeft bekend en krijgt een boete. Zijn aanhouding is te danken aan het overweldigende aantal reacties op een oproep op Facebook, meldt Dierenbeschermingscentrum Limburg.De dierenpolitie kwam de man op het spoor dankzij tips van mensen die het opsporingsbericht voor het baasje van Titan (8 ) zagen. ,,Deze mensen leverden ons zeer concrete en betrouwbare informatie over Titans laatste eigenaar. Titan heeft namelijk meerdere eigenaren gehad. Wij hebben deze informatie doorgezet naar de dierenpolitie", schrijft het dierenbeschermingscentrum op Facebook.De oproep om hulp bij het opsporen van het baasje van Titan kon volgens de dierenbeschermers rekenen op veel (media)aandacht. ,,Bijna 3 miljoen mensen hebben de oproep uiteindelijk gezien en er kwamen ruim 10.000 reacties binnen."Met Titan gaat het volgens het Limburgse dierenbeschermingscentrum 'geweldig goed!' ,,Hij heeft naast fijne baasjes ook een vriendin: Trix. Samen gaan ze lekker veel wandelen. Titan gedraagt zich erg goed en zijn baasjes zijn erg blij met hem. We wensen Trix, Titan en hun eigenaren heel veel plezier met elkaar toe!"De dierenbeschermers bedanken iedereen die geholpen heeft bij het opsporen van de Titans laatste eigenaar en wil vooral ook een pluim uitdelen aan de 'slimme' collie die Titans geur oppikte en hem wist te vinden in het bos. ,,Een hond achterlaten in het bos is nooit een optie en we vinden dat geen enkele dader hier zomaar mee weg mag komen", aldus het dierenbeschermingscentrum.