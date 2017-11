Spinrag: nieuw technisch vernuft in hoortoestellen?

Verstaan in rumoer, het blijft lastig voor slechthorenden. Maar met de geavanceerde hoortoestellen van tegenwoordig komt hier steeds meer verbetering in. Ontwikkelingen gaan in rap tempo, maar nu komt er mogelijk een wel heel bijzondere techniek aan: spinrag. Uit een recente studie blijkt dat het kan worden gebruikt om bijzonder gevoelige microfoons te maken.



Hoe zit het? Spinnenzijde komt al in beweging bij geluidsgolven van minder dan drie hertz. Daardoor kan het materiaal worden gebruikt om geluiden op te vangen die voor het menselijk oor niet te horen zijn. Dat melden onderzoekers van Birminghamton University in New York in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.



Hoofdonderzoeker Ronald Miles slaagde erin om de bewegingen van het spinrag met behulp van een magnetisch veld om te zetten in een elektronisch signaal. 'Met deze techniek kun je op een eenvoudige manier een extreem gevoelige microfoon maken die heel precies kan oppikken uit welke richting een geluid komt', verklaart hij op nieuwssite Phys.org.



De techniek komt volgens Miles vooral van pas bij het ontwikkelen van betere gehoorapparaten. Door de toepassing van sprinrag in hoortoestelmicrofoons kan de richtingsgevoeligheid en in het filteren van achtergrondlawaai mogelijk verbeteren. Iets wat vooral bij srpaakverstaan in rumoer een grote bijdrage kan leveren.

03-11-2017 09:32:13 venzje

srpaakverstaan Wat zegt u? Wat zegt u?

03-11-2017 09:50:47 Emmo

@venzje : Ik versta je niet. Er zit een spinnenweb in m'n oor.

03-11-2017 09:52:28 Jawel

Ik moet opeens aan de Flintstones denken... Dat spinrag is natuurlijk wel een beetje kwetsbaar dus moet er een spinnetje worden bijgeleverd om het iedere keer te repareren.

03-11-2017 09:56:20 Jawel

Nee, maar wel een APA (animal powered appliance)

