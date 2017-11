Zeldzaam natuurverschijnsel: watervalwolken

In een natuurpark in China zijn zeldzame watervalwolken gefilmd. Het lijkt net alsof de wolken als een waterval van de berg storten.De wolken kunnen ontstaan na een hevige regenbui in combinatie met de juiste windrichting, luchtdruk en temperatuur. Eerst worden de wolken via warme lucht omhoog geduwd en als de lucht afkoelt, zakken ze via de andere kant weer naar beneden.