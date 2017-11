Marine schiet motor drugsboot aan flarden, voor 20 miljoen euro coke aan boord

Het marineschip Zr. Ms. Zeeland heeft in de Cariben een drugstransport onderschept en daarbij 600 kilo coca´ne ter waarde van zo'n 20 miljoen euro in beslag genomen. Dat ging niet zonder slag of stoot.De helikopter van het schip moest de buitenboordmotor van de smokkelboot kapot schieten om het vaartuig te stoppen. Drie mensen zijn aangehouden en overgedragen aan justitie op Curašao.De Zeeland was onderweg naar Nederland toen het een melding van de Kustwacht kreeg over een verdacht snel bootje ten noordoosten van Bonaire. Op locatie werd de zogenoemde go-fast aangetroffen. Twaalf balen met drugs werden overboord gegooid en de verdachten probeerden te ontkomen. Daarop nam de helikopter de boot onder vuur.Een belangrijke taak van de marine in de Cariben is het verhinderen van drugstransporten. Jaarlijks onderscheppen marineschepen duizenden kilo's coca´ne.De Zeeland is inmiddels weer op weg naar de thuishaven Den Helder.