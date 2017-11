Man volgt verkeersregels in Zwolle niet op en geeft navigatie de schuld

Een Amsterdammer volgde naar eigen zeggen zijn navigatie, maar zorgde tegelijkertijd voor een gevaarlijke verkeerssituatie. Toen de politie hem aansprak op zijn rijgedrag, bleek dat hij ook nog 1200 euro aan boete's open had staan.



De Amsterdammer stond midden op de IJsselallee stil, hij wilde linksaf slaan. De man was echter de voorsorteervakken al voorbij gereden, afslaan kon niet meer. De vakken stonden ook al vol met andere voertuigen.



De politie sprak hem aan op zijn rijgedrag, de bestuurder verklaarde dat dit het allemaal door zijn navigatie kwam. Daarnaast bleek de man nog een boete van 1200 euro open hebben staan, deze kon hij niet direct betalen. De auto van de man is in beslag genomen, zodra hij betaald heeft krijgt hij zijn auto terug.

Reacties

01-11-2017 17:21:11 Emmo

Stamgast



Mooiste punt dat ik ken in de buurt is Aan de ene kant kan ik het wel begrijpen. Soms weten de wegbeheerders een zodanig onduidelijke situatie te creëren dat ook met navigatie er geen goed garen mee te spinnen is. De situatie op de IJsselallee is nog redelijk duidelijk. Je moet alleen zorgen dat je op tijd voorsorteert cq op de linkerbaan gaat rijden.Mooiste punt dat ik ken in de buurt is Lichtmis . Als je daar noordgaand van de vierbaans af komt en je wilt de Hasselterweg op (N377) dan moet je binnen tien meter goed voorsorteren anders zit je onherroepelijk in het vak naar de zuidgaande oprit van de A28.

01-11-2017 17:54:42 stora

Stamgast



De man had nog een boete openstaan van 1200 euro.

Nu nemen ze je auto in beslag, maar vroeger moest je dan mee naar het bureau en dan kon je regelen of iemand geld kwam brengen en als dat niet kon dan werd je naar een gevangenis gebracht.

Ik geloof dat dat sinds een jaar niet meer zo is dat je de bak in moet.

01-11-2017 18:06:05 Emmo

Stamgast



Dat kan niet uit met de huidige begroting. Is veels te duur. @stora : Mensen de bak in gooien?Dat kan niet uit met de huidige begroting. Is veels te duur.

01-11-2017 18:34:42 stora

Stamgast



Maar er kwam toen denk te weinig geld binnen, dus toen moest je zitten, en daarna moest je ook je schuld nog betalen.

Dus je werd eigenlijk 2 x gestraft. @Emmo , heel vroeger moest je dan zitten en zo betaalde je je schuld. Dat was in de jaren 70 denk.Maar er kwam toen denk te weinig geld binnen, dus toen moest je zitten, en daarna moest je ook je schuld nog betalen.Dus je werd eigenlijk 2 x gestraft.

01-11-2017 18:40:42 merlinswit

Erelid



@Emmo : ik ken dat stukje... heel irritant. Het is bij dat kiprestaurant toch? ik prober tegenwoordig dat hele stuk te missen door bij de IKEA richting Hasselt te rijden....

01-11-2017 19:58:56 Emmo

Stamgast



@merlinswit : Nou, als je weet hoe het zit is het best te doen. Maar ik rijd ook liever over de Genne. Dat rijdt een stuk rustiger.

01-11-2017 20:04:37 allone

Stamgast



Ik kan het ook wel begrijpen, ik ga met navigatie ook regelmatig de mist in, omdat ik de verkeerssituatie niet ken en dan te laat ontdek dat ik ... (vul maar in: had moeten voorsorteren bijv.)

01-11-2017 20:09:08 venzje

Oudgediende



Navigatieapparatuur ontslaat je niet van de noodzaak om zelf op te letten. Als ik een afslag te laat zie, rijd ik door en probeer ik op een geschikte plek om te draaien.

Je hebt echter ook mensen die koste wat kost op het laatste moment nog levensgevaarlijke manoeuvres menen te moeten maken.



Op het nieuwe knooppunt Muiderberg (drie rijstroken rechtdoor plus drie rijstroken linksaf) zie ik vrijwel dagelijks mensen die, ondanks een duidelijk aangegeven voorsorteermogelijkheid van maar liefst twee kilometer, nog even over het puntstuk naar rechts vliegen als ze zich op het laatste moment realiseren dat ze niet richting Almere, maar richting Hilversum willen. Daarmee komen ze ook ineens van een langzaam rijdende rijstrook op een snel rijdende rijstrook terecht, met als gevolg dat er een stel mensen vol in de ankers moet.



01-11-2017 20:21:33 cousinDupree

Erelid

Hoop geclaxonneer dus of ze zitten temet bijna bij je op de achterbank.



Da's ergens op de A2 en dan komt er dus rechts een andere snelweg bij.

Ergens in de buurt van Vianen.

Ik kan toch niet over andere auto's heen vliegen?



Laatste edit 01-11-2017 20:26 @venzje : Ja, maar ook omgekeerd maak je rare situaties mee: Ik rij op een tweebaans weg op de rechter rijstrook en dan komen er rechts drie stroken bij; dus wordt het een vijfbaans weg. Dan rij ik dus op de rechterbaan, soms de linker om een vrachtauto in te halen, die dan opeens de vierde of vijfde strook van rechts af wordt. Dan heb je van de patsers die vinden dat IK dan maar zo snel mogelijk naar de meest rechtse baan baan moet omdat IK maar 120 km/uur rijd.Hoop geclaxonneer dus of ze zitten temet bijna bij je op de achterbank.Da's ergens op de A2 en dan komt er dus rechts een andere snelweg bij.Ergens in de buurt van Vianen.Ik kan toch niet over andere auto's heen vliegen?

01-11-2017 21:25:45 Emmo

Stamgast



Maar ik blijf van mening dat, bijvoorbeeld bij rotondes, de wegbeheerders niet moeten proberen voor de tachtigste keer het wiel proberen uit te vinden.

Gestandaardiseerde oplossing zijn bijna altijd het beste, omdat dan iedereen weet wat de situatie is. @venzje : Natuurlijk ontslaat de apparatuur je niet van de verplichting na te denken. Beste situatie is gewoonlijk simpel doorrijden en opnieuw proberen.Maar ik blijf van mening dat, bijvoorbeeld bij rotondes, de wegbeheerders niet moeten proberen voor de tachtigste keer het wiel proberen uit te vinden.Gestandaardiseerde oplossing zijn bijna altijd het beste, omdat dan iedereen weet wat de situatie is.

01-11-2017 21:32:15 Emmo

Stamgast



@cousinDupree : Die bedoel ik. De bedoeling is natuurlijk dat de auto's hun baan blijven houden. Maar dan moet wel van te voren duidelijk worden aangegeven waar die baan heen gaat, en niet pas als je al bent voorgesorteerd.

01-11-2017 21:37:17 cousinDupree

Erelid

Soms zit er een kleine onderbreking in waar je kunt proberen tussendoor te navigeren. @Emmo : Idd; want je kunt niet meer over die betonnen rand zonder schade denk ik.Soms zit er een kleine onderbreking in waar je kunt proberen tussendoor te navigeren.

01-11-2017 21:38:36 Emmo

Stamgast



@cousinDupree : Met een gewone auto niet. En ik denk dat het voor grote vrachtwagens een moetje is, met alle gevolgen voor de banden.

01-11-2017 21:41:53 cousinDupree

Erelid

