Pas op: drop kost je de kop

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA waarschuwt op de vooravond van Halloween voor drop. Teveel drop eten kan volgens de FDA in het extreemste geval tot de dood leiden.



Volgens de FDA moet je voorzichtig zijn met drop, zeker als je ouder dan 40 bent. Dan zou twee weken lang elke dag 60 gram drop eten kunnen leiden tot een hartritmestoornis. Dat komt door glycyrrinezuur, een zoethoutextract dat veelvuldig gebruikt wordt bij het produceren van drop. Het glycyrrinezuur kan ervoor zorgen dat het kalium in je lijf daalt. Hierdoor krijg je een onregelmatig hartritme en een hoge bloeddruk.



'Ik denk dat het wel meevalt', zegt Walter van den Bergh, intensivist aan het UMC Groningen. 'Dit doet de FDA elk jaar rond Halloween. Je moet gewoon een beetje normaal doen, denk ik. Dat je niet elke dag absurde hoeveelheden drop moet eten, lijkt me wel verstandig.'



Van den Bergh legt uit dat incidenteel een grotere hoeveelheid drop dan normaal eten - bijvoorbeeld een heel zakje - niet zo'n probleem is. 'Maar heb je er geen rem op, dan heeft het inderdaad wel wat gezondheidsrisico's. Het kan tot chronische klachten leiden. Extreme hoeveelheden kunnen inderdaad tot hartritmestoornissen leiden.'



Van den Bergh heeft in het verleden weleens mensen met gezondheidsklachten voorbij zien komen doordat ze grote hoeveelheden drop aten. 'We hebben één keer een vrouw gehad die wilde stoppen met roken. Dat lukte heel goed, maar in plaats van een sigaret nam zij grote hoeveelheden drop tot zich. Dat leidde tot een grote stijging van de bloeddruk, het gezichtsveld viel uit en ze had ook last van hersenstuwing. Dat is gelukkig wel weer hersteld.' Het advies van de FDA luidt hoe dan ook: eet, ongeacht je leeftijd, nooit grote hoeveelheden drop.

Reacties

01-11-2017 16:49:42 Vailan

Oudgediende



WMRindex: 17.858

OTindex: 64.640

S . Een vreselijke aandoening, als je 't mij vraagt .



Trouwens, teveel Haribo-beren eten is Weet je wat pas dodelijk is? Leven. Iedereen die geboren wordt met leven gaat er uiteindelijk aan dood. Een vreselijke aandoening, als je 't mij vraagtTrouwens, teveel Haribo-beren eten is ook geen goed idee

01-11-2017 16:53:04 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911

@Vailan , dus dan zou de regering op elk kind wat nog geboren moet worden, de tekst moeten zetten: pas op, leven is dodelijk.

01-11-2017 16:59:08 Vailan

Oudgediende



WMRindex: 17.858

OTindex: 64.640

S .



Ik moet geen wereldheerser worden . @stora : En iedereen die van plan is kinderen te krijgen moet ruim van tevoren de waarschuwing krijgen dat ze aangeklaagd zullen worden wegens (poging tot) moord. Immers, ze zetten met voorbedachte rade iets op de wereld dat gedoemd is te stervenIk moet geen wereldheerser worden

01-11-2017 17:02:32 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911

@Vailan , gewoon bij elke vrouw een sticker op een doos plakken.

01-11-2017 17:13:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.661

OTindex: 58.742

@stora :

, gewoon bij elke vrouw een sticker op een doos plakken. Quote @Vailan , gewoon bij elke vrouw een sticker op een doos plakken.



Uitstekend idee. Met de huidige overbevolking zou dit verplicht moeten worden. Wél laten zitten, die sticker anders werkt het niet.

Uitstekend idee. Met de huidige overbevolking zou dit verplicht moeten worden. Wél laten zitten, die sticker anders werkt het niet.

01-11-2017 17:15:10 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911

@Mamsie , ik dacht meer aan een kerstdoos, die kom je 1 x per jaar tegen.

01-11-2017 18:43:39 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.889

OTindex: 2.891



@stora : Tsja, paaltjes zijn er toch om watgevoel van veiligheid te creeeren. die moet je laten staan!

01-11-2017 18:48:31 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911



Ik ben niet goed in cryptisch, hoewel ik wel een idee heb.

Maar dat zal wel fout zijn @merlinswit , dit is niet het cryptisch topic hoor.Ik ben niet goed in cryptisch, hoewel ik wel een idee heb.Maar dat zal wel fout zijn

01-11-2017 19:34:15 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 407

OTindex: 1.198

Wnplts: Vlodrop

S @stora : Nee jij bent niet van het cryptische maar meer van het dubbelzinnige en dat heeft toch wel wat raaklijnen hoor.

01-11-2017 19:39:20 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911



Al die vrouwen en ook mannen die allemaal rare dingen hebben meegemaakt.

Ik heb ook besloten om niemand meer te helpen te verhuizen.

Voor je het weet staat je foto op de tv dat je aan iemands doos heb gezeten.

En probeer dan maar uit te leggen dat het een verhuisdoos was. @cousinDupree , met al die verhalen in de media, durf ik niet meer.Al die vrouwen en ook mannen die allemaal rare dingen hebben meegemaakt.Ik heb ook besloten om niemand meer te helpen te verhuizen.Voor je het weet staat je foto op de tv dat je aan iemands doos heb gezeten.En probeer dan maar uit te leggen dat het een verhuisdoos was.

01-11-2017 19:41:45 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 407

OTindex: 1.198

Wnplts: Vlodrop

S



1) Je laten verbouwen tot het andere geslacht.

2) Zoveel mogelijk mensen beschuldigen van aanranding. Laatste edit 01-11-2017 19:46 @stora : Ja, de 2 nieuwste trends:1) Je laten verbouwen tot het andere geslacht.2) Zoveel mogelijk mensen beschuldigen van aanranding.

01-11-2017 19:47:19 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911



Wij hadden op wmr een leuke meid en van de ene op de andere dag meldde zij, dat hij vanaf nu een hij was.

En dat was geen probleem op wmr.

Grappig was, omdat iedereen hem als een zij kende er best regelmatig versprekingen waren

En dan gelijk ow sorry ik bedoel... @cousinDupree , nr 1 is geen nieuwe trend hoor.Wij hadden op wmr een leuke meid en van de ene op de andere dag meldde zij, dat hij vanaf nu een hij was.En dat was geen probleem op wmr.Grappig was, omdat iedereen hem als een zij kende er best regelmatig versprekingen warenEn dan gelijk ow sorry ik bedoel...

01-11-2017 19:50:06 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 407

OTindex: 1.198

Wnplts: Vlodrop

S



Maar toen was het w.s nog geen trend. @stora : Die persoon ken ik niet.Maar toen was het w.s nog geen trend.

01-11-2017 19:55:24 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911



Die gaat zo iemand worden die in dooie mensen gaat snijden.

@cousinDupree , die was geweldig, die verzamelde dooie dierenDie gaat zo iemand worden die in dooie mensen gaat snijden.

01-11-2017 19:57:42 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 407

OTindex: 1.198

Wnplts: Vlodrop

S



Met als hobby taxidermie?



Laatste edit 01-11-2017 19:58 @stora : Patholoog-anatoom dus.Met als hobby taxidermie?

01-11-2017 20:02:26 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911



Jammer dat de blogs er niet meer zijn, want als je die met haloween zou lezen dan zou je snel onder een deken kruipen

@cousinDupree , zoiets ja, hij kon daar heel levendig over vertellenJammer dat de blogs er niet meer zijn, want als je die met haloween zou lezen dan zou je snel onder een deken kruipen

01-11-2017 20:06:28 cousinDupree

Erelid

WMRindex: 407

OTindex: 1.198

Wnplts: Vlodrop

S @stora : ook niet goed voor je bloeddruk net als drop.

01-11-2017 20:08:41 stora

Stamgast



WMRindex: 7.223

OTindex: 911

@cousinDupree , hij kon er smakelijk over vertellen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: