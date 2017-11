Straks stronken (stoned en dronken tegelijk)

Het Amerikaanse bierbedrijf Constellation Brands gaat naar verwachting bier ontwikkelen waar cannabis in is verwerkt.



Althans dat verwachten experts nadat de bierbrouwer vandaag bekend maakte een samenwerking aan te gaan met een grote producent van cannabisplanten. De maker van onder meer Corona-bier telt 191 miljoen dollar neer voor een belang van bijna 10 procent in de Canopy Growth Corp.



Canopy is gevestigd in Canada, waar wiet halverwege volgend jaar ook voor recreatief gebruik wordt gelegaliseerd. ,,We hebben ambitieuze plannen voor 2018, een jaar waarin we ongekende groei in medicinaal en recreatief gebruik zullen zien'', stelde het bedrijf. In de VS wacht het bedrijf tot de verkoop van cannabisproducten volledig gelegaliseerd is. Ons zal het benieuwen wanneer een Nederlandse brouwer haar kansen pakt.

Reacties

01-11-2017 12:23:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.768

OTindex: 16.350

Quote:

ongekende groei in medicinaal en recreatief gebruik zullen zien Medicinaal bier? Mag ik hier enige twijfel tot uiting brengen? Medicinaal bier? Mag ik hier enige twijfel tot uiting brengen?

01-11-2017 12:32:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.578

OTindex: 2.852

Dat er hennep in het bier wordt verwerkt zegt nog niks over het eventuele THC -gehalte.

01-11-2017 12:50:53 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.017

OTindex: 27.679

@venzje : Ja, misschien zit er straks alleen maar henneptouw in het bier.

01-11-2017 13:00:51 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.017

OTindex: 27.679





door het hennepen venster kijken (=opgehangen worden) @Emmo : Die uitdrukking kende ik nog niet.

01-11-2017 13:35:39 stora

Stamgast



WMRindex: 7.200

OTindex: 905

@Emmo :

Medicinaal bier? QuoteMedicinaal bier?

Dat is voor mensen die chronisch dorst hebben. Dat is voor mensen die chronisch dorst hebben.

01-11-2017 13:37:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.578

OTindex: 2.852





Laatste edit 01-11-2017 13:39 @Sjaak : Nou ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je bier kunt brouwen van hennepzaad, in plaats van gerst.

01-11-2017 14:00:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.768

OTindex: 16.350

@Sjaak : Ik heb hem van Johan Fabricius: de Scheepsjongens van Bontekoe.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: