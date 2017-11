Meisje (4) wacht urenlang tevergeefs op ouders op politiebureau

Een 4-jarig, verdwaald meisje heeft maandag in Almelo urenlang zitten wachten op haar ouders. De politie ondanks meerdere oproepen grote moeite de ouders te traceren van het kind. Na ruim vier uur meldden de ouders zich alsnog bij Stadstoezicht Almelo.



Politie Almelo zegt nog niet eerder te hebben meegemaakt dat een kind zo lang kwijt was, voordat iemand het miste.



Het meisje werd vanochtend rond de klok van tien in Almelo aangetroffen bij het van Goghplein, ter hoogte van de Titus Brandsmahof. Ze was volledig gekleed in het roze en had een rugzakje bij zich met broodtrommel en drinkbeker.



Een medewerker van stadstoezicht had het kleine meisje zien ronddwalen en besloot de politie te waarschuwen. Daar werd besloten het meisje op te vangen bij Stadstoezicht Almelo.



Het kind zat vervolgens urenlang in een kamertje te wachten op haar ouders. Ondertussen at ze haar boterhammen op en maakte ze meerdere tekeningen.



Volgens de politie kon het meisje zelf weinig vertellen. Een medewerkster van stadstoezicht Almelo vertelt: ,,Het enige dat ze kon vertellen was dat ze Milou heet en naar Juf Barbera wilde. Maar ze is heel lief geweest de hele tijd."



Politie en stadstoezicht checkten ondertussen kinderdagverblijven en scholen in de omgeving, maar daar werd niemand vermist. Ook bij het asielzoekerscentrum in het naburige Azelo zeiden ze geen kinderen te missen.



Een oproep op Facebook met omschrijving van het meisje leverde eveneens geen resultaat op. Als noodgreep besloot de politie rond 13.30 uur een foto van het kind te publiceren. Dat sorteerde effect, na duizenden 'shares' op Facebook werd het meisje binnen een uur herkend en meldden de ouders zich.



Het bleek te gaan om een 4-jarig meisje uit Rijssen dat op basisschool Het Palet in Almelo zit. Dat is een school voor kinderen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen. Het meisje was vanmorgen naar Almelo gebracht met een busje. Na het verlaten daarvan wandelde ze niet naar school, maar de straat in.



De ouders van het kind waren in de tussenliggende periode in de veronderstelling dat hun dochter gewoon op school zat. De school dacht op haar beurt dat het meisje er gewoon een dagje niet was, zonder zich af te melden.



Een docent van de school zegt dat de ouders wel gebeld zijn, maar geen gehoor gaven. Aansluitend meldde een leidinggevende geen nadere toelichting te willen geven. "De zaak is opgelost, daar willen we het bij laten." De school wilde ook geen toelichting geven op de identiteit van het meisje.

01-11-2017 08:21:40 venzje

En zo kunnen kinderen tussen de wal en het schip raken.

01-11-2017 09:28:33 Umpie

Tja, nu werd het kind gevonden de politie.



Maar een andere keer is het iemand die wat minder goede bedoelingen heeft en groeit het kind in een ander gezin op in een ander land, en zijn de echte ouders ontroostbaar.



Wat slecht dat de school niet checkt bij de ouders. 4 uur is meer dat genoeg om ver weg te komen. Daar werkt een Amber-Alert niet meer tegen.

Scholen zouden altijd moeten checken waarom jonge kinderen niet op school zijn. En zeker als het om buitenlandse families gaat. Laatste edit 01-11-2017 09:29

01-11-2017 09:52:34 venzje

Als het kind überhaupt nog opgroeit...



Maar: Quote:

Een docent van de school zegt dat de ouders wel gebeld zijn, maar geen gehoor gaven. Dat is inderdaad soms een probleem. Dan ontbreekt een kind en blijken de ouders absoluut onbereikbaar. Voor een school houden de mogelijkheden dan al gauw op.



Laatste edit 01-11-2017 09:52 @Umpie:het kind überhaupt nog opgroeit...Maar:Dat is inderdaad soms een probleem. Dan ontbreekt een kind en blijken de ouders absoluut onbereikbaar. Voor een school houden de mogelijkheden dan al gauw op.

01-11-2017 09:54:48 stora

Maar dat kind werd met een busje gebracht.

Moet die chauffeur van dat busje niet zorgen dat de kinderen ook daadwerkelijk de school binnengaan?

01-11-2017 10:09:18 Mamsie

En dat de ouders onbereikbaar waren...waarom zou je niet op je gemak naar de jumbo gaan als je denkt dat je kind veilig op school zit?



: Dat is inderdaad iets dat je zou mogen verwachten. Laatste edit 01-11-2017 10:12 Goed van die kleine om rustig te blijven en niet in paniek te raken!En dat de ouders onbereikbaar waren...waarom zou je niet op je gemak naar de jumbo gaan als je denkt dat je kind veilig op school zit? @stora : Dat is inderdaad iets dat je zou mogen verwachten.

01-11-2017 10:14:17 allone

@Mamsie :

Goed van die kleine om rustig te blijven en niet in paniek te raken! QuoteGoed van die kleine om rustig te blijven en niet in paniek te raken! blijkbaar is ze nogal avontuurlijk aangelegd: zij was degene die besloot op stap te gaan..

01-11-2017 10:40:41 Cyberficial

@stora , met de aanbestedingen en maximaal uitknijpen van het vervoer, is elke minuut belangrijk. Dus zsm weer weg voor een andere klus.

01-11-2017 10:55:38 stora

Ik denk dat dat personeel niet te veel verdient, maar dat ontslaat ze niet van de verantwoordelijkheid die ze voor "hun" kinderen hebben. @Cyberficial , die schoolbusjes rijden 'sochtends heen en dan is dat personeel vaak weer vrij tot ze 's middags de meute weer op moeten halen.Ik denk dat dat personeel niet te veel verdient, maar dat ontslaat ze niet van de verantwoordelijkheid die ze voor "hun" kinderen hebben.

01-11-2017 13:30:35 merlinswit

@stora : Nee daar is de buschauffeur en begeleiding niet verantwoordelijk voor. Op het moment dat de leerlingen uit de bus stappen eindigt de verantwoordelijkheid. Meestal kijken ze nog wel even of een kind het schoolterrein op gaat. En daar houdt het wel op. Zo gaat het ook bij ouders. Mijn zus kreeg het voor elkaar om naar huis te lopen en weer terug in bed te kruipen terwijl moeders haar tot aan de deur van de school had gebracht.

01-11-2017 13:34:08 stora

@merlinswit , maar dit is een kind van 4 en dat is denk toch anders dan eentje van 13 a 14 jaar.

