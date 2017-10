Klimmen op hunebedden: weinig respectvol en levensgevaarlijk

Soms zie je door de kinderen Hunebed D27 niet meer. Zo massaal wordt het grootste hunebed van Nederland gebruikt als klimtoestel. Ze stuiteren er regelmatig vanaf. De laatste weken ging het twee keer goed mis. Eén kind kletterde met zijn hoofd tegen twee verschillende dekstenen aan, in een ander geval raakte een jongetje buiten westen en moest zelfs de traumaheli uitrukken.,,Traumatisch was dat. Een wake-up call”, zegt directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum dat het grootste hunebed van Nederland binnen de poort heeft.Het liep allemaal wonderwel met een sisser af, maar de situatie schreeuwt volgens Klompmaker om snel ingrijpen. ,,Span een touw om het hunebed”, is zijn advies. Bij Stonehenge in Engeland werkt dat prima. Niemand haalt het in zijn hoofd zich binnen de afrastering te begeven.” Liever vandaag dan morgen zou Klompmaker de maatregel treffen, ware het niet dat hij er zelf niet over gaat.Een beheergroep waakt over alle 52 Drentse hunebedden. Daarin zijn de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en stichting Drents Landschap vertegenwoordigd. Drents Landschap is de bevoegde instantie om zo’n maatregel te nemen, maar wil dat niet eerder doen dan dat met alle instanties overleg is gepleegd. Adjunct directeur Sonja van der Meer zegt: ,,We moeten eerst analyseren wat er aan de hand is en dit laten landen bij alle partijen die er over gaan.” Ze betreurt het dat het hunebed massaal als klimtoestel wordt gebruikt. ,,Het is een grafmonument. Daar hoor je met respect mee om te gaan.”Hunebed D27 is sindskort topstuk van het de Canonmusea van Nederland. Los van het feit dat het gevaarlijk is doet het de medewerkers van het Hunebedcentrum pijn aan de ogen om te zien dat het wordt beklommen. Klompmaker: ,,Bijna iedereen die bij het hunebed komt, klimt er ook op. Los van het feit dat het van weinig eerbied getuigt voor onze voorouders, is het levensgevaarlijk. Als het geregend heeft, is het glad en stuiteren ze er massaal vanaf. Polsbreuken en hersenschuddingen zijn schering en inslag.”