Verdringing, anale fixatie, penisnijd: allemaal onzin van Freud

Freud was een oplichter die een belangrijk deel van zijn beweerde wetenschappelijke ontdekkingen uit zijn duim zoog. De biografie van de Amerikaan Frederick Crews demonteert bijna alles wat Freud beweerde tot stand te hebben gebracht. Hij verzon het of was door zijn overvloedig cocaïne gebruik in de war. Naarmate we meer weten van het functioneren van de menselijke geest was al duidelijk geworden dat de theorieën van Freud niet kloppen. Zijn nadruk op het onderbewuste dat ons tot van alles zou drijven en zijn obsessie met seksualiteit zijn door de wetenschap allang weerlegd.Maar er was nog wel bewondering voor het icoon van de 19e eeuw uit Wenen. Crews laat in de biografie zien dat daarvoor geen reden is: Freud is een poseur, en een oplichter. Hij fantaseert en frauduleert zoals Diederik Stapel dat deed. Hij verzon net als Stapel onderzoeksuitkomsten die pasten bij zijn theorie.Crews schoot eerder al gaten in de theorie van de ‘teruggevonden herinneringen’. Nu maakt hij behendig en goed gedocumenteerd gehakt van Freud.