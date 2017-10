Biologen verbaasd: inktvissen maken wandeling over strand

Een verrassing voor wandelaars en biologen: een groep van 20 tot 25 inktvissen kroop drie opeenvolgende nachten over een strand in Wales. Ze komen in alle wereldzeeŰn voor, maar 's nachts over het strand kruipen, dat is niet eerder gezien.Biologen hebben geen idee waarom de intelligente octopussen, die een halve meter lang kunnen worden, zich op het strand in het westen van Wales begeven. Mogelijk hebben de najaarsstormen het richtingsgevoel van de dieren be´nvloed.Ze komen wel voor aan de kust bij New Quay in het graafschap Ceredigion, maar verschuilen zich dan tussen de rotsen, twee tot drie meter onder het wateroppervlak, schrijft The Guardian.SeaM˘r, een bedrijf dat excursies op zee organiseert vanuit de plaats New Quay, ontdekte de inktvissen vorige week voor het eerst. Het heeft intussen ook dode inktvissen op het strand gesignaleerd. Wie de inktvissen levend aantreft, wordt gevraagd ze terug naar zee te brengen. Als je dat doet, zijn handschoenen niet overbodig: inktvissen kunnen stevig van zich af bijten.