Hersenen van Las Vegas-schutter onder de microscoop

In de VS gaan wetenschappers microscopisch onderzoek doen op de hersenen van Stephen Paddock, de man die in Las Vegas 58 mensen doodschoot. In Amerikaanse media wijzen deskundigen er wel op dat, wat er ook wordt gevonden, het nooit een antwoord zal opleveren over Paddocks motief. Als er een ziekte wordt geconstateerd, wil dat niet zeggen dat die de oorzaak is of heeft bijgedragen aan de dodelijkste schietpartij uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.De gemeente Las Vegas maakte bekend dat de hersenen van Paddock in formaline naar de Stanford-universiteit worden gestuurd voor een maandenlang onderzoek. Een schouwarts heeft al wel gekeken naar de hersenen en daaraan niets bijzonders ontdekt. Op de universiteit zal het onderzoek gericht zijn op neurologische afwijkingen.In de VS wordt vaker onderzoek gedaan op de hersenen van moordenaars, als onderdeel van forensisch onderzoek. Het onderzoek naar Paddock wordt uitgevoerd door dokter Hannes Vogel, die aan The New York Times vertelt dat kosten noch moeite moeten worden gespaard bij het onderzoek naar deze zaak. Volgens Vogel zijn de hersenen wel beschadigd door de kogel waarmee Paddock zelfmoord pleegde, maar is toch nog goed onderzoek mogelijk.Ook dokter Vogel zegt dat het brein geen verklaring zal geven voor de moordpartij. "Ik heb nog nooit gehoord dat iemand gaat moorden omdat hij een hersentumor heeft."