Dronken Duitser ramt tientallen auto's met vorkheftruck

Een dronken Duitser van 28 heeft zaterdagnacht in de haven van Lübeck een ravage aangericht met een vorkheftruck. Met het 32 ton zware voertuig ramde hij circa veertig geparkeerde auto's, waarbij sommige op hun kop kwamen te liggen. De schade loopt in de miljoenen. De meeste auto's waren gloednieuw en stonden klaar om verscheept te worden.De politie kon de vandaal alleen stoppen door op de rijdende vorkheftruck te klimmen en de man achter het stuur vandaan te trekken. Daarna wisten ze hem dankzij de inzet van pepperspray tegen de grond te drukken en te boeien.Bij een blaastest in de politiewagen scoorde de man een alcoholpromillage van 1,14, ruim twee keer zo veel als toegestaan. Hij is verhoord, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekendgemaakt.