Hoe een man in een half uur 6,6 miljard dollar rijker werd

Zou Jeff Bezos nog vaak terugdenken aan 1994? In dat jaar richtte de Amerikaan een van de eerste webshops ter wereld op, speciaal voor boeken. Bezos verhuisde naar het fiscaal gunstige Seattle, letterlijk een uithoek van de VS, om daar vanuit een garage zijn handeltje te beginnen. Bestellingen bracht de ondernemer vervolgens zelf naar het postkantoor. De naam van zijn bedrijfje? Amazon.



Toen datzelfde Amazon donderdagavond verrassend goede kwartaalcijfers presenteerde werd de 53-jarige Bezos in nog geen half uur 6,6 miljard dollar rijker. Miljard. De ondernemer bezit een fors aandelenpakket van Amazon.



De waarde van die aandelen schoten nabeurs bijna 8 procent omhoog en maakten van Bezos een man met een vermogen van iets meer dan 90 miljard dollar. Daarmee werd hij - in ieder geval tijdelijk - de rijkste man ter wereld, ten kostte van Microsoft-topman Bill Gates.



Zich direct bezighouden met de bestellingen van zijn bedrijf kan Bezos tegenwoordig niet meer. Het aantal pakketjes per dag is amper in cijfers uit te drukken. Amazon is uitgegroeid van online warenhuis tot een digitaal verkooppunt van nagenoeg alles. Elektronica, speelgoed, auto-onderdelen, cosmetica, meubels en kunst, niets ontbreekt in Amerikaanse webshop. En met een Amazon-abonnement van 99 dollar per jaar ontvangen klanten korting op bezorging en toegang tot de video- en muziekdiensten van Amazon, dat een belangrijke concurrent is van Netflix en Spotify.



Daar voegde het e-commercebedrijf deze zomer dagelijkse boodschappen aan toe. Bezos wil dat Amazon het grootste klantgerichte bedrijf ter wereld is, en daar horen boodschappen bij. Dus kocht Amazon voor bijna 14 miljard dollar supermarktketen Whole Foods en werd in één klap een directe concurrent van Wallmart en het Nederlandse Ahold Delhaize. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf verplaatste Amazon zich - experimenten daargelaten - van het wereldwijde web naar winkels van stenen. 460 winkels om precies te zijn.



Van die stap lijken Amazon en zijn oprichter de vruchten te plukken. De nettowinst van Amazon groeide in het derde kwartaal van dit jaar met een paar procent tot 256 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 43,7 miljard, een toename van 33 procent vergeleken met vorig jaar. Tegen persbureau Bloomberg zei beursanalist Michael Pachter dat beleggers blij zijn dat Amazon na de overname van het supermarktconcern winstgevend blijft.



Dit ondanks dat Amazon na de overname direct de prijzen van boodschappen verlaagde en het bedrijf zijn werknemersbestand in drie maanden tijd zag groeien met 159.500 mensen.



Of al die mensen blij moeten zijn dat ze nu in dienst zijn van Amazon is echter de vraag. Het bedrijf heeft een twijfelachtige reputatie als het gaat om rechten van werknemers. In 2014 werd Bezos nog uitgeroepen tot 'slechtste baas ter wereld' door de vakbond International Trade Union Confederation. In het juryrapport stond beschreven dat werknemers van Amazon in bijvoorbeeld Duitsland worden behandeld als robots. Ook zouden er bij distributiepunten ambulances klaar staan om uitgeteld personeel naar een ziekenhuis te brengen.



Veel financiële pijn hebben de beschuldigingen Bezos niet gedaan. Dit jaar kocht de topman nog een stulpje in de wijk Kalorama in Washington en werd zo in één klap buurman van de familie Obama en Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president. Bezos bezit daarnaast het ruimtevaartbedrijf Blue Origin en is eigenaar van dagblad The Washington Post.



Bij de start van de Amerikaanse beurshandel, vrijdagmiddag, stond het aandeel Amazon 10 procent in de plus. Het hoogste punt aller tijden.

