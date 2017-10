Waarom Samsung misschien meer verdient aan de iPhone X dan aan de Galaxy S8

Apple en Samsung zijn zo'n beetje aartsvijanden. Maar elke keer als iemand een iPhone bestelt, wrijven ze zich ook bij Samsung in de handen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf levert al jaren onderdelen voor de iPhone en gaat aan de iPhone X waarschijnlijk miljarden verdienen.



De X is sinds gisteren te bestellen. Een van de belangrijkste veranderingen is het scherm. Dat heeft aan de boven- en onderkant geen rand meer, waardoor er meer schermruimte ontstaat. Ook is gebruikgemaakt van een andere technologie: OLED (organic light-emitting diode) in plaats van LCD. Dat moet zorgen voor mooier beeld.



Als Apple iets nodig heeft, gaat het gelijk om gigantische hoeveelheden. Het blijft een beetje nattevingerwerk, maar er zijn schattingen dat Apple de komende twee jaar 130 miljoen exemplaren wil gaan verkopen (een betrouwbare analist verwacht dat er de komende drie maanden tussen de 25 en 30 miljoen stuks verkrijgbaar zijn). Om dat voor elkaar te krijgen heb je wel voldoende leveranciers nodig.



En dan wordt het interessant. Samsung is niet alleen de maker van de bekende Galaxy-telefoons. Het bedrijf is een conglomeraat: het doet van alles. Zo maakt het ook computerchips en beeldschermen. En zo is Samsung dus ook een van de leveranciers van Apples iPhone-beeldschermen. Dat is niet nieuw, Apple heeft daar al jaren afspraken over met Samsung.



Sterker nog: Apple heeft geen eigen fabrieken. Dit is een ontwikkeling die niet alleen bij Apple speelt, zegt Ton de Kok, hoogleraar Industrial Engineering bij de TU Eindhoven. "Al in de jaren 90 constateerden deskundigen dat dit soort situaties zouden gaan ontstaan." Want hoe meer je focus aanbrengt binnen een bedrijf, hoe blijer de aandeelhouders worden, legt De Kok uit.



Als je denkt aan de relatie tussen Apple en Samsung, dan denk je waarschijnlijk vooral aan de enorme concurrentie tussen de twee bedrijven. Die liep zelfs uit op een rechtszaak, die draait om de vraag of Samsung het concept van iOS (en dan vooral het startscherm met de icoontjes) heeft gekopieerd. Apple-oprichter Steve Jobs sprak zelfs over een "thermonucleaire oorlog".



Tegelijkertijd zijn het dus twee bedrijven die ook veel samenwerken. En zonder Samsung was het voor Apple een stukje lastiger om zijn telefoons te maken. Dat klinkt als een unieke situatie, maar volgens hoogleraar Strategisch Management Henk Volberda is het dat niet. "De eerste iPhone uit 2007 gebruikte bijvoorbeeld onderdelen van een processor die Samsung oorspronkelijk voor dvd-spelers had gemaakt. Ik denk dat je het kunt vergelijken met Dell en IBM, die hadden ook zo'n relatie."



"Apple is al heel lang afhankelijk van Samsung, maar andersom ook. Want Apple is voor de Zuid-Koreanen een grote klant", gaat De Kok verder. "Of die machtsbalans naar de ene of de andere kant doorslaat, kan ik niet zeggen. Het is wel echt een krachtenspel."



Daar komt bij dat OLED een vrij nieuwe technologie is en Samsung volgens persbureau Bloomberg op dit moment de enige partij is die dat kan leveren. LG produceert ook dergelijke schermen, alleen in kleine aantallen. Het bedrijf heeft voor de Pixel 2 XL van Google schermen geproduceerd en daar zijn nu problemen mee.



Bloomberg meldt daarnaast dat Apple zijn fabrikanten de opdracht heeft gegeven om de nauwkeurigheid van het systeem van gezichtsherkenning iets minder goed te maken, zodat de productie verder omhoog kan.



Met andere woorden: Apple heeft Samsung keihard nodig. "Apple is heel goed in het ontwerpen van telefoons. Maar het besteedt het produceren ervan volledig uit", vertelt hoogleraar Volberda. "Het bedrijf heeft geen eigen fabrieken. Samsung heeft die wel en dat is in dit geval een voordeel. Ik denk dat Samsung per iPhone X zoín 130 dollar verdient."



Er is sprake van schaarste, zegt Volberda. "En daar zal Samsung maximaal van proberen te profiteren." Want Apples iPhone X zorgt voor veel vraag en als het aanbod dan relatief laag is, kun je veel meer vragen voor een schermpje. De kans bestaat zelfs dat Samsung de komende twee jaar een slordige 14 miljard dollar gaat verdienen aan de iPhone X. Dat zou 4 miljard meer zijn dan wat het bedrijf in diezelfde periode verdient aan zijn eigen Galaxy S8.



Apple zou ervoor kunnen kiezen om het OLED-scherm zelf te gaan maken. Het bedrijf heeft tenslotte genoeg geld in kas, meer dan 250 miljard dollar. Daar kun je wel een fabriek of twee van kopen. Maar Volberda denkt niet dat dat gaat gebeuren. "Apple zal wel blijven investeren in bijvoorbeeld LG. Maar een fabriek leiden zal het bedrijf niet doen. Dat is gewoon niet hun specialiteit. Daarnaast worden de aandeelhouders daar niet blij van."

