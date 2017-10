Robot Sophia (zonder hoofddoek) is nu Saudisch staatsburger

Het is voor zover bekend nog nooit gebeurd: voor het eerst heeft een land het staatsburgerschap toegekend aan een robot. De AI-robot Sophia is nu een staatsburger van Saudi-ArabiŽ. Maar daar is veel kritiek op, omdat ze er toch wel heel anders uitziet dan andere Saudische vrouwen.Het nieuws werd bekendgemaakt op het Future Investment Initiative, een meeting rond innovatie en investeren in Riyad, de hoofdstad van Saudi-ArabiŽ.Critici hebben er kritiek op dat een robot staatsburger wordt in een land waar vrouwen niet hetzelfde worden behandeld als mannen. In tegenstelling tot vrouwen in Saudi-ArabiŽ draagt Sophia geen hoofddoek met abaya en ook heeft ze geen mannelijke voogd.Zo'n mannelijke voogd is verplicht voor Saudische vrouwen als ze zich in de openbaarheid begeven. De man, meestal een naast familielid, neemt dan beslissingen voor de vrouw."Een robot is geen mens", zegt Jan Smits, hoogleraar Recht en Techniek aan de TU Eindhoven. "Maar een vliegtuig heeft heel lang ook geen nationaliteit gehad, totdat er kinderen in werden geboren."Die regels zijn later bedacht, en dat staat volgens Smits ook te gebeuren voor robots.Internationale organisaties hebben er al over nagedacht. Ze concludeerden dat een robot een product is en naar de mens moet luisteren. "Daarom kan een robot dus nooit met een mens gelijkgeschakeld worden", zegt Smits. "De status van een robot is in zekere mate vergelijkbaar met de juridische constructie van een rechtspersoon in Nederland."In deze video praat Sophia, ook over het staatsburgerschapDe SaudiŽrs juichen de ontwikkeling wel toe. De Arabische hashtag #Robot_with_Saudi_nationality is in de eerste 24 uur al 30.000 keer gebruikt, volgens de BBC."Dat is niet zo gek omdat Twitter erg populair is in het land", zegt Robbert Woltering, hoogleraar Arabische taal en cultuur. "Het past in principe wel in het rijtje van de modernisering van de vrouwenrechten."Zo kunnen vrouwen inmiddels hun rijbewijs halen en mogen ze ook de nationale feestdag meevieren.