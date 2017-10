Bedrijf voegt blockchain aan zijn naam toe - en wordt ineens veel meer waard

Wat On-line doet, zal niet veel veranderen. Het Britse bedrijf investeerde al enige tijd in de ontwikkeling van nieuwe IT-toepassingen en internetbedrijven. Toch schoot het aandeel van de onderneming binnen twee dagen zo'n vierhonderd procent omhoog. Reden? Het kondigde aan dat het zijn naam wil veranderen in 'On-line Blockchain'.



"Blockchain-technologie en cryptocurrencies zijn een nieuw en opwindend terrein waar we al enige tijd werkzaam in zijn", zegt het bedrijf in een verklaring. "We hebben het gevoel dat de tijd rijp is om de naam van het bedrijf te veranderen. Dit is waar we geloven dat de toekomstige groei in onze sector zal zijn."



Daarop sloegen beleggers aan het kopen, blijkt uit cijfers van het financiŽle persbureau Bloomberg.

30-10-2017 10:47:53 Mamsie

What is in a name......

30-10-2017 10:49:45 allone

@Mamsie :

What is in a name...... QuoteWhat is in a name...... money

30-10-2017 10:59:42 Emmo

Ik zal aan mijn baas zeggen dat ik mijn naam verander. Misschien levert dat een hoger salaris op.

30-10-2017 11:33:08 stora

Spreek uit als hoge ome.

@Emmo , dan doe je Omme en dan zet je er hoge voorSpreek uit als hoge ome.

30-10-2017 11:34:58 Emmo

@stora : Met een Drents accent wordt dat Ooge Ome

30-10-2017 11:39:40 stora

@Emmo , als ze er maar geld voor geven.

