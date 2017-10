Piepjonge wegpiraat vlucht met 160 km/u voor politie

Een automobilist is in de Amerikaanse staat Ohio met 160 kilometer per uur gevlucht voor de politie. De agenten in kwestie hadden waarschijnlijk al vaker een achtervolging meegemaakt, maar waren dit keer extra op hun hoede. De bestuurder van de wagen was namelijk een jochie van 10.Het kind had eigenlijk op school moeten zitten, maar was ervandoor gegaan met de auto van zijn moeder. Toen zijn vader doorkreeg dat het voertuig en zijn zoon weg waren, waarschuwde hij de politie. Agenten kwamen de auto korte tijd later tegen op een snelweg in de buurt.Het kwam tot een achtervolging, waarbij snelheden werden gehaald van 160 kilometer per uur. Agenten probeerden de auto te stoppen met wegversperringen, maar het jongetje bleek niet van plan de wagen aan de kant te zetten. De joyrider reed zelfs een stuk door de berm om obstakels en politiewagens te ontwijken.SpugenUiteindelijk reden agenten de auto klem. De 10-jarige jongen was ongedeerd en werd gearresteerd. Bij zijn arrestatie verzette hij zich en probeerde hij politiemensen in het gezicht te spugen. Het kind trapte een agent op zijn kin.Volgens Amerikaanse media had de knul al eens eerder de auto van zijn moeder gestolen. Eerder deze maand zou hij uit verveling ook een klein stukje hebben gereden in de Dodge Charger van zijn ouders. Toen eindigde hij langs de snelweg met een lekke band.