Voorzitter voetbalclub: Nu wordt er ook nog een caravan gedumpt!

Tapijt, bouwafval, stoelen, oude televisies. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt gedumpt in of bij de papiercontainers van voetbalclub Drenthina in Emmen. Deze week werd op het terrein zelfs een volledige caravan achtergelaten.,,We dachten dat het niet gekker kon, maar dit is toch wel de overtreffende trap van idioot’’, zegt voorzitter Willem Jan Alders. De Emmenaar trekt de deur van de caravan open. ,,Moet je kijken, helemaal vol met troep. Een fiets, krukken, stukken hardboard. Wie doet zoiets? Te gek om over te praten.’’ Het parkeerterrein waar de containers en de caravan staan is eigendom van de gemeente Emmen. Alders wil graag met de gemeente in overleg.,,Camera’s? Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar wie moet dat betalen? Het kost kapitalen om zo’n heel terrein goed in beeld te brengen.’’Het grote parkeerterrein bij het sportpark aan de Oude Roswinkelerweg lijkt een ideale plek voor lieden die zonder kosten van hun afval af willen. Het sportpark ligt aan de rand van het bos de Emmerdennen en er zijn geen woningen in de buurt. ,,Je wordt soms moedeloos van de troep die je aantreft’’, zegt August Engel, de Drenthina-man die belast is met het inzamelen van het oud papier. Vooral in het najaar is het volgens Engel vaak bar en boos. ,,Tegen die tijd zijn veel pasjes om gratis te kunnen storten bij het stortbordes vol. Ik weet het niet hoor, maar misschien heeft het daar iets mee te maken.’’Drenthina is niet de enige club die te maken heeft met illegale afvalstortingen. Ook de voetbalverenigingen SC Erica en Erica’86 kunnen erover meepraten. In de gezamenlijke papiercontainer van deze clubs werd de afgelopen maanden drie keer een fikse hoeveelheid asbest gestort. ,,De eerste keer ging het om vier dozen, de tweede keer om zes dozen en de laatste keer waren het er tien. Werkelijk absurd’’, zegt Patrick de Jonge, voorzitter van SC Erica. Volgens hem betrof het hoogstwaarschijnlijk asbest dat van daken afkomstig was.De Jonge benadrukt dat de dader of daders niet alleen de clubs dupeerden, maar ook moedwillig mensen in een gevaarlijke situatie hebben gebracht. ,,Het betreft materiaal dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Een gespecialiseerd bedrijf moest er steeds aan te pas te komen om de dozen met asbest weg te halen. En al het papier dat in de container zat, konden wij niet meer inleveren. Ook in financiële zin betekende dit dus een tegenslag.’’ De beide clubs draaien overigens niet op voor de kosten van de asbestverwijdering. ,,Die nam de gemeente Emmen voor haar rekening.’’ De Jonge zegt dat de voetbalclubs uit Erica inmiddels een goede beveiligingscamera hebben aangeschaft.Clubs die oud papier inzamelen in containers hebben niet alleen te maken met illegale stortingen. Ook brandstichtingen komen voor. In de nacht van zaterdag op zondag ging het oud papier van voetbalclub CEC in Emmer-Compascuum in vlammen op. ,,De container, die bij het zwembad staat, gaat ’s nachts altijd op slot. Voordat de brand werd gesticht, werd eerst de container opengebroken’’, zegt secretaris Jan Knegt van CEC.