Ruzie om parkeerplaats voor brandweer resulteert in drie arrestaties

Een automobilist is woensdagavond aangehouden, nadat hij met de brandweer ruzie had gemaakt om een parkeerplaats. Die wilde daar met de blusauto staan om bij een brandje aan de Hommel(es)straat in Arnhem te kunnen komen. Twee omstanders die zich ermee bemoeiden, zijn eveneens opgepakt.



De automobilist was juist zijn auto aan het parkeren toen de brandweer arriveerde. Die was gealarmeerd voor brand in een wasdroger. De bestuurder stelde het niet op prijs dat de brandweer hem sommeerde de auto elders te parkeren.



Dat mondde uit in een vijandige discussie, waar omstanders zich mee gingen bemoeien. Enkelen gingen zelfs met agenten op de vuist. Twee omstanders zijn vervolgens aangehouden, net als de bestuurder.



Het brandje bleek uiteindelijk mee te vallen en is door de bewoner zelf geblust.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: