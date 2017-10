Up in het echt: man aan heliumballonnen vliegt op 2 kilometer hoogte

Geïnspireerd door een scène uit de tekenfilm Up heeft de Brit Tom Morgan een tocht van ongeveer 25 kilometer door de lucht gemaakt. Zittend op een campingstoeltje met daaraan vast honderd heliumballonnen vloog hij op een gegeven moment 2 kilometer boven de grond.Morgan is 'professioneel avonturier'. Hij heeft een eigen bedrijf waarmee hij bijzondere ervaringen aanbiedt.Zijn team is maandenlang met de voorbereidingen van de stunt bezig geweest, zegt eventmanager Thomas Weiser van Morgans bedrijf tegen de NOS. "Op het moment dat hij de lucht inging, was hij best bang. Maar toen het goed ging, was hij erg opgelucht. Hij had een parachute bij zich voor het geval dat."In totaal duurde Morgans tocht, die hij afgelopen vrijdag net buiten Johannesburg maakte, twee uur. In eerste instantie had Morgan de uitgestrekte vlakte van Botswana in zijn hoofd. Maar na een aantal mislukte pogingen, week hij met zijn team uit naar de omgeving van de Zuid-Afrikaanse stad.De bedoeling is dat er uiteindelijk een echte 'ballonnenrace' komt. Weiser: "Daarin blijven een paar mensen voor drie dagen lang in de lucht. Dingen zoals slapen of plassen moeten ze dan ook daarboven doen."De familie van Morgan maakt zich geen zorgen over zijn acties. "Die zijn er tegenwoordig wel aan gewend", zegt Weiser.