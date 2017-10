Klanten supermarkt vallen overvaller aan: Jij met je neppistool

Twee dappere klanten van een supermarkt in Den Haag hebben dinsdagavond een gewapende overvaller de winkel uit weten te jagen. Een vrouw verkocht hem een trap tegen zijn knie, een man gooide met snoep.



De overvaller bedreigde klanten en personeel met een vuurwapen en riep dat iedereen moest gaan liggen.



De 38-jarige vrouw liet zich niet intimideren. Toen de overvaller tegen haar schreeuwde dat ook zij moest gaan liggen, riep ze naar hem: "Ik ga dat niet doen voor jou, met je neppistool". Daarna gaf ze hem een harde trap tegen zijn knieschijf.



Een klant die dekking had gezocht bij de kassa besloot op dat moment ook in actie te komen en begon hard met snoep naar de overvaller te gooien.



De dader, die zijn gezicht had afgedekt, vluchtte de supermarkt uit, met de man en de vrouw achter hem aan.



De vrouw sprong achterop bij een scootterrijder en beval hem de achtervolging in te zetten, maar niet te dichtbij te komen.



Vanaf de scooter zagen de twee hoe de overvaller zich probeerde te verstoppen bij een verzorgingshuis. De vrouw belde de politie en kort daarna wisten agenten de man aan te houden in de bosjes. Hij had wat geld bij zich.



De verdachte is een 47-jarige verdachte uit Den Haag. Hij zit vast. Zijn wapen was inderdaad nep, bevestigt de politie.

