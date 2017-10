Moeder start petitie om uitzetting dochter (1) naar Australie te voorkomen

De 33-jarige Ingrid de Gelder uit Amerongen is ten einde raad. Ze is samen met haar familie een petitie gestart om uitzetting van haar dochtertje Femke (1) naar AustraliŽ tegen te houden. Daar is het meisje geboren, maar volgens Ingrid niet veilig.Ingrid was enige tijd samen met een Australische man, met wie ze samen in Brisbane woonde. Daar kregen ze de nu vijftien maanden oude Femke, schrijft De Gelderlander. Tijdens een bezoekje aan Nederland deed Ingrid aangifte van zware mishandeling, en haar vriend werd veroordeeld.De man ging vervolgens zonder Ingrid en Femke terug naar AustraliŽ, waar hij Ingrid aanklaagde voor kinderontvoering. Die zaak won hij en nu heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat Femke voor 4 november terug naar Brisbane moet.Ingrid is verbijsterd over het oordeel en is een petitie gestart om de uitzetting aan te vechten. "Hoe kun je een moeder met een kind van 15 maanden, allebei Nederlands staatsburger, op een vliegtuig zetten zonder iets?", zegt ze tegen De Gelderlander. "Ik heb hier een baan gevonden, een huis, mijn familie en vrienden die me steunen. Femke heeft haar leven hier. Daar heb ik niets, alleen een ex waar ik doodsbang voor ben."Inmiddels hebben meer dan 10.000 mensen de petitie getekend. De vader ontkent alle beschuldigingen van mishandeling en denkt dat het een manier is voor Ingrid om in Nederland te kunnen blijven, hij noemt het volgens De Gelderlander een 'vooropgezet plan'.