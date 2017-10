Opvallende tip van Lonely Planet: ga naar Puerto Rico op vakantie

Elk jaar maakt reisgids Lonely Planet de beste vakantiebestemmingen voor het komende jaar bekend en dit keer zit er een opvallende bij: San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico. De stad staat op plaats 8 van beste steden om te bezoeken in 2018. Dat is opvallend, omdat het eiland in september grotendeels is verwoest door orkaan Maria.



Op dit moment zitten veel huishoudens nog zonder stroom en drinkwater. Ook zijn er beperkte medische voorzieningen op het eiland. Lonely Planet erkent de problemen, maar heeft hoop dat het snel weer goedkomt.



"We hebben de situatie gevolgd", zegt de Midden-Amerika-redacteur van de blauwe reisgids. "En we denken dat de hoofdstad van Puerto Rico de wereld zal verbazen; de stad zal er snel weer bovenop zijn. Met de reiziger in gedachten zijn er sterke argumenten om San Juan op de lijst te zetten."



De Puerto-Ricaanse vlag hangt aan de gevel van een hotel AFP

Een woordvoerder van het toerismebureau van Puerto Rico is verheugd met de vermelding. "San Juan is uniek vanwege de gastvrijheid en de veerkracht van de inwoners. Die hebben we vaak getoond de afgelopen maand. Als het hoogseizoen begint, zijn we er klaar voor." Het hoogseizoen loopt van midden december tot midden april.



Normaal komen er jaarlijks zo'n 5 miljoen toeristen naar het Amerikaanse eiland, die samen 4 miljard dollar uitgeven. Ongeveer 80.000 mensen werken in de toeristische sector. Op dit moment is twee derde van de hotels op het eiland open en ook de belangrijkste luchthaven is weer operationeel. Ook zouden de eerste cruiseschepen Puerto Rico alweer aandoen.

