Chinese wetenschappers kweken slanke en koudebestendige varkens met muizen-gen

Chinese wetenschappers zijn erin geslaagd om met behulp van een muizengen varkens te kweken die goed tegen kou kunnen.



De genetisch gemodificeerde varkens hebben veel minder lichaamsvet dan normale varkens. Daardoor kunnen ze hun lichaamstemperatuur beter reguleren.



De bijzondere dieren werden gekweekt door varkensembryo's te voorzien van een muizengen met de naam UPC1. Dit gen versnelt de stofwisseling en zorgt voor een optimale regeling van de lichaamstemperatuur.



Bijna alle zoogdieren beschikken over het gen UPC1, maar varkens zijn het in de loop van de evolutie kwijtgeraakt. Uiteindelijk kweekten de Chinese wetenschappers drie gezonde vrouwelijke varkens die het muizengen in hun DNA hadden. Deze dieren kregen uiteindelijk twaalf jongen waaraan ze het gen UPC1 doorgaven.



De pasgeboren biggetjes hadden gemiddeld 24 procent minder lichaamsvet dan soortgenoten die niet genetisch waren gemodificeerd. Bij wijze van experiment werden de biggetjes ook vier uur lang in een koelcel gezet. Ze bleken in die koude omgeving beter in staat om hun lichaamstemperatuur op peil te houden dan soortgenoten zonder het gen UPC1.



Volgens de wetenschappers zouden boeren veel geld kunnen besparen door slankere varkens te gaan houden, zo meldt de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science.



Nu moeten biggetjes in de winter vaak worden warm gehouden met speciale lampen, omdat ze anders snel onderkoeld raken. Bij de genetisch gemodificeerde dieren is dat niet meer nodig. Daarnaast eten de slanke varkens weinig en zit er toch relatief veel vlees van hoge kwaliteit aan hun lichaam.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: