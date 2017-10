Is The Da Vinci Code gejat?

Successchrijver Dan Brown is aangeklaagd door een collega. Die claimt dat zijn boek bijna een op een gekopieerd is en is verwerkt in de wereldhit The Da Vinci Code.



Dan Brown heeft net zijn nieuwste boek Origin uitgebracht, maar echt goed start de verkoop niet. De auteur moet zich bezighouden met een rechtszaak die is aangespannen door Jack Dunn, de collega zegt dat The Da Vinci Code is gebaseerd op zijn werk. Hij klaagt Brown aan voor plagiaat.



Dunn bracht in 1997 zijn werk The Vatican Boys uit en las tot zijn verbazing scenes, het plot en de verhaallijn terug in The Da Vinci Code. Tien jaar geleden probeerde hij, zonder succes, al een zaak aan te spannen en nu probeert hij het weer. Dit keer moet het Britse hooggerechtshof zich buigen over de kwestie.



In een brief aan de uitgever staat dat de zaak doorgaat, tenzij er een verklaring komt van Dan Brown en zijn vrouw (die de research doet), waarin ze de overeenkomsten verklaren.



'Er zijn honderden overeenkomsten tussen The Vatican Boys en The Da Vinci Code. Dat is te zien aan het kopiŽren van verhaallijnen, plots, personages, historische informaties, scenes, thema's en fouten die zijn overgenomen door meneer en mevrouw Brown', aldus de advocaat van Dunn. 'Er zijn delen die zo overeenkomen dat het lijkt alsof de twee hun boek hebben geschreven met het andere boek ernaast.'



Dan Brown en zijn uitgever zeggen dat het werk zelf verzonnen is en willen verder niet reageren.



Brown behoort tot de rijkste auteurs van de wereld, samen met J.K. Rowling. Net als die auteur verdiende Brown naast zijn boeken ook geld met de verfilming van zijn werk. Rowling met de Harry Potter-boeken, hij met de Da Vinci-reeks. Het vermogen van de schrijver wordt geschat op ongeveer 200 miljoen dollar.

