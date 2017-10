Veilig rijden? Luister klassiek!

In Canada is een man op de bon geslingerd omdat hij in zijn auto te fanatiek met de muziek aan het meezingen was. De schade: 149 dollar. Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kan muziek wel degelijk invloed op je rijgedrag - en daarmee de verkeersveiligheid - hebben.



'Alles wat je in de auto doet dat niet direct met je autorit te maken heeft is in principe een bron van afleiding', zegt Tertoolen. 'Als je wegdroomt, iets uit het handschoenenvakje pakt, maar ook als je fanatiek met een liedje aan het meezingen bent, dan zou dat kunnen afleiden.'



Het is nooit écht wetenschappelijk onderzocht, bekent Tertoolen, maar van alle muziekstijlen is klassieke muziek het meest rustgevend. 'Dat is ook het beste voor je stemming in de auto. Van hardcore en heavy metal wordt je licht agressief, dus het zou zomaar kunnen dat je dan ook ruiger gaat rijden.'



Maar mocht je écht niet van klassiek houden, dan moet je gewoon luisteren naar de muziek die je zelf lekker vindt. 'Een beetje meezingen en meedoen met de muziek is helemaal niet erg. Maar je moet je wel realiseren dat je in de auto zit.'

27-10-2017 10:30:44 venzje

Ik kan anders in de auto ook behoorlijk meeblèren met klassieke stukken die ik zelf ooit heb uitgevoerd.

27-10-2017 10:39:21 allone

Ik luister nooit naar muziek in de auto.. ik kan geen 2 dingen tegelijk doen, dus rijden + luisteren gaat idd niet.

Maar zingen / neurieën doe ik toch wel (dat gaat blijkbaar nog net ) @venzje : op de bonIk luister nooit naar muziek in de auto.. ik kan geen 2 dingen tegelijk doen, dus rijden + luisteren gaat idd niet.Maar zingen / neurieën doe ik toch wel (dat gaat blijkbaar nog net

27-10-2017 10:48:58 venzje

@allone : Ik heb eens een lift gehad van een Franse kunstenaar die ook nooit de muziek aanhad. Hij zong liever zelf. En omdat hij daarbij -in de ochtendspits op de Boulevard Périférique- de maat stampte op zijn gaspedaal, werd hij begeleid door de toeters van andere automobilisten en had hij alle ruimte op de weg.

27-10-2017 10:58:08 stora

En ik deed ook het weerbericht zelf

Het opmerkelijke was wel dat het weerbericht altijd klopte. Ik had ooit een tijdje geen radio in de auto, dus ik zong ook zelf.En ik deed ook het weerbericht zelfHet opmerkelijke was wel dat het weerbericht altijd klopte.

27-10-2017 11:03:46 Emmo

@stora : Je vraagt je af waar we het KNMI voor nodig hebben

27-10-2017 11:05:42 stora

Ik was veel beter dan Helga @Emmo , ik voorspelde dat het ging regenen en geloof me of niet, ik kon gelijk de ruitenwissers aanzetten.Ik was veel beter dan Helga

27-10-2017 11:10:45 allone

@venzje : moet ik ook eens proberen



@stora : volgende keer zal ik ook jou aanzetten moet ik ook eens proberenvolgende keer zal ik ook jou aanzetten

