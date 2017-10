Bizarre Thaise penalty: zit-ie nou of zit-ie niet?

In Bangkok is waarschijnlijk de opmerkelijkste strafschop van het jaar geschoten.De bekerwedstrijd tussen Bangkok Sports Club en Satri Angthong eindigde zaterdag in een 2-2 gelijkspel. Dat betekende dat er strafschoppen moesten worden genomen om te bepalen welke club een ronde verder zou komen.De strafschoppenserie ging lange tijd gelijk op, totdat een penalty van Bangkok Sports op de lat belandde. De keeper van Satri rende al blij weg om de misser vieren, maar dat bleek net iets te vroeg.Satri kwam de klap niet meer te boven en miste de volgende strafschop, waardoor Bangkok Sports een ronde verder kwam.