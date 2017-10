Naast staafmixer en spelcomputer nu ook bruiloft te koop bij Media Markt

Voor een staafmixer of nieuwe laptop naar Media Markt klinkt logisch, maar om er ook je bruiloft te kopen klinkt wat vreemder. Toch kun je er vanaf vandaag voor 9.499 euro je 'droombruiloft' kopen. Maar kun je dat zomaar aan een elektronica-winkel overlaten?



Een ambtenaar van de burgerlijke stand, een bruidsjurk, een maatpak en zelfs de ringen zitten al in het pakket dat Media Markt aanbiedt. Het is gaat hier om een stunt van het bedrijf waarbij ze eenmalig heel andere dingen aanbieden dan normaal.



Wat je krijgt voor 9.499 euro



Dirk Zeelenberg als trouwambtenaar

een jurk van Mary Borsato

een maatpak van Rietbergh

visagie en kapsel

bruidstaart

akoestisch duo en live dj's

bruidsboeket, corsages en bloemen

trouwringen



De Media Markt heeft ook nagedacht over de verschillende samenstellingen van bruidsparen: de bruiloft is verkrijgbaar voor een man en een vrouw, twee mannen (en dus twee maatpakken) en twee vrouwen (en, als gewenst, twee bruidsjurken en boeketten).



"In eerste instantie dacht ik: het klinkt niet heel bijzonder om te trouwen via de Media Markt", zegt weddingplanner Vivian ter Huurne van Het Bruidsmeisje. "Ze zijn normaal gesproken niet echt high-end. Maar als ik naar het pakket kijk, is de kwaliteit echt hoog. Het is knap dat ze allerlei goede leveranciers hebben weten te strikken."



Als Vivian kijkt naar het pakket dat je krijgt, dan ben je volgens haar een stuk goedkoper uit dan als je zelf alles los zou kopen. Toch ben je er volgens haar nog niet als je dit koopt. "Wat ik nog mis is bijvoorbeeld de trouwlocatie. Ik weet uit ervaring dat dat vaak de grootste hap is uit je budget", zegt ze. "Ook heb je nog geen fotograaf, iemand die filmt of een weddingplanner."



Hoe enthousiast Vivian er ook over is, ze denkt dat je nog best wat extra geld kwijt bent om je droombruiloft helemaal rond te maken. "Als ik naar alle elementen kijk, zou er toch nog wel hetzelfde bedrag een keer bovenop kunnen komen."



Ook kan ze zich voorstellen dat veel mensen het moeilijk vinden om de Media Markt te vertrouwen voor het regelen van hun bruiloft. "Je moet geloven dat ze de juiste keuzes maken, dat is spannend. Maar als iemand uit de trouwbranche weet ik dat ze met allemaal goede leveranciers werken." Ze zou vooral aanraden om goed te kijken naar wat je koopt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. "Lees gewoon goed de kleine lettertjes."



Overigens kun je ook meedingen naar een te winnen bruiloft. Die heeft een waarde van 45.000 euro. Daar zit ook nog een weddingplanner, huwelijksreis en trouwauto bij.

Reacties

26-10-2017 20:19:42 GroteMop1983

Quote:

Dirk Zeelenberg als trouwambtenaar

Dat is ook echt iets wat ik op mijn bruiloft wil. Dat is ook echt iets wat ik op mijn bruiloft wil.

26-10-2017 20:20:57 cousinDupree

S @GroteMop1983 : Zelfs niet gratis denk ik? Zelfs niet gratis denk ik?

26-10-2017 21:28:53 cousinDupree

S



Als ie zonodig trouwambtenaar wil zijn.



Laatste edit 26-10-2017 21:30 @GroteMop1983 : Die Dirk uiteraard.Als ie zonodig trouwambtenaar wil zijn.

26-10-2017 22:39:06 botte bijl

had minstens een electrische taart verwacht bij een bruiloft van een electroketen

