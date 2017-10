Bedrijven zonder stroom door wietplantage

De politie heeft een hennepplantage ontdekt aan de Verlengde Gildenweg in Emmeloord. In een bedrijfspand werd illegaal water en stroom afgetapt om de wietplanten te verbouwen.



Het aftappen zorgde voor grote problemen. Elektriciteit en water maakten contact en was er volgens de politie sprake van een levensgevaarlijke situatie. De hoofdleiding van de elektriciteit werd afgesloten en hierdoor kwamen bedrijven in de buurt zonder stroom te zitten. Het ging om een plantage van zo'n 360 planten. De politie heeft nog niemand aangehouden.



De hennepplantage werd vrijdag direct na ontdekking geruimd. De planten en materialen zijn in beslag genomen en vernietigd.

