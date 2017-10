Mensen betalen geld voor CJIB-phishingmails soms echt aan CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) krijgt soms geld overgemaakt van mensen die trappen in de phishingmails van internetoplichters. Mensen krijgen een nepmail en hebben het incassobureau blijkbaar al in het adresboek van hun bank staan, bijvoorbeeld na een eerdere verkeersboete. Het CJIB merkt dat de bedragen van spontane betalingen overeenkomen met de gevraagde bedragen in nepmails, dat schrijft het AD vandaag.“We hebben deze week tientallen betalingen gekregen van mensen die helemaal geen overtreding begaan hebben”, zegt Marjan van Mierlo van het CJIB tegenover de krant. Het geld wordt weer teruggestort, tenzij diegene nog een boete heeft openstaan. Dan worden de bedragen netjes verrekend.Het CJIB heeft al jaren te maken met oplichters die zich in mails voordoen als het justitieel incassobureau en om geld vragen. Blijkbaar zijn de mails zo overtuigend dat mensen geld overmaken, soms ook naar het echte CJIB en niet naar het rekeningnummer van de oplichters.Oplichting is in principe makkelijk te herkennen. De belastingdienst hamert er al tijden op dat incasso van boetes nooit per mail gebeurt. “Leaserijders kunnen weleens een mail over een boete krijgen, maar die komt dan via de leasemaatschappij, niet via ons”, zo stelt men. De belastingdienst en het CJIB raden verder aan niet op de links te klikken en nooit bijlagen te openen.