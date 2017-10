Onderzoeker: Zwarte Piet was geen knecht, maar een piraat

De Amsterdammer Michiel de Jong denkt dat het heel goed mogelijk is dat Zwarte Piet uit Veere komt en geen slaaf was, maar een piraat, zo zegt hij in de media. Dit schrijven onder meer het AD en Provinciale Zeeuwse Courant.



De 47-jarige De Jong, die zelf uit de financiŽle wereld komt, verdiepte zich in de afgelopen maanden in de oorsprong van het Sinterklaasverhaal. Daarbij las hij toevallig op internet over de oorsprong van Zwarte Piet en ontdekte de verhalen over Murad Rais, een piraat die in de 17e eeuw met twee schepen aanmeerde in de haven van Veere. In de krant zegt hij; 'Ik las over de suggestie dat Zwarte Piet eigenlijk een piraat was. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar ik vond het een interessante gedachte. Toen ik erachter kwam dat Murad RaÔs eind november aanmeerde, besloot ik het verder te onderzoeken.' De Jong publiceerde een document van 27 paginaís op internet met zijn bevindingen.



Volgens De Jong zijn de overeenkomsten tussen zijn bevindingen op internet en het Sinterklaasverhaal van nu heel opmerkelijk. Zo is ook hier sprake van een stoomboot, Spanje, stoute kinderen die meegenomen worden en de kleding van Zwarte Piet. Volgens De Jong leidt dit allemaal naar piraat Murad. En hoewel de piraten uit Marokko kwamen, spraken ze Spaans. De Jong: ',Het bezoek van de piraten was een onvergetelijk sinterklaasfeest in allerlei opzichten. Dat piraten aanmeerden, was een bijzondere gebeurtenis: meestal werden ze meteen opgepakt. Murad bracht een grote pot geld mee om inkopen te doen. De piraten hadden veel geld en kochten waarschijnlijk allemaal cadeautjes voor de meisjes. Het sinterklaasfeest was in die tijd namelijk ook een soort huwelijksmarkt.'



Volgens De Jong moet er meer onderzoek gedaan worden naar het Sinterklaasverhaal. De Jong in de krant: 'Er is nooit serieus onderzoek gedaan naar de periode voor 1850. Ik denk dat dit verhaal aannemelijk is. Ik nodig historici uit om verder onderzoek te doen.' Het verhaal waarmee De Jong komt is ook heel interessant in verband met de Zwarte Piet-discussie. De Jong: 'Een pijnpunt in de discussie over Zwarte Piet is dat hij een page is en dat hij zijn oorsprong vindt in de transatlantische slavenhandel. Dat wordt door dit verhaal weersproken. Het kan de angel uit het probleem halen.'

