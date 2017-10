Blunder bij politie: onderzoek naar vaten met mogelijk drugsafval vergeten

De politie heeft achttien in het Arnhemse buitengebied gedumpte vaten met vermoedelijk drugsafval laten vernietigen zonder onderzoek naar de inhoud en herkomst te doen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, gaat de politie uitzoeken.



,,Er is iets goed mis gegaan. Waarom we geen onderzoek hebben gedaan naar deze gedumpte vaten, weet ik niet. Maar we gaan het uitzoeken. Er zijn nu vaten vernietigd waarvan we de inhoud niet kennen. Dat is kwalijk en had niet mogen gebeuren’’, zegt politiewoordvoerder Ronald van der Leeden.



Afgelopen donderdagmorgen rond 09.00 uur trof een wandelaar langs een bospad bij de Deelenseweg vlakbij Burgers' Zoo in Arnhem achttien vaten aan. Hij belde de politie die meteen de brandweer inschakelde. ,,Wij hebben de plek afgezet met linten en gezien dat er geen gevaar was voor mens en milieu. Dan houdt voor ons het werk op’’, zegt Marco Misset van de brandweer.



De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zorgt voor de afvoer van de gedumpte vaten met vermoedelijk chemisch afval. ,,Wij kregen te horen dat het afval niet nader onderzocht zou worden en dat we het konden opruimen. Wat erin zat? Dat weten we niet’’, zegt een woordvoerder van de ODRA.



Zonder dat de politie zich had laten zien aan de Deelenseweg, haalde het gespecialiseerd bedrijf ADJ Milieutechniek de vaten op. ,,Voor zover wij hebben kunnen vaststellen, bevatten de jerrycans basisstoffen voor een drugslab. Wij hebben het naar de verwerker gebracht’’, vertelt een medewerker van het bedrijf.



Bij dit soort vondsten schakelt de politie de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) in. ,,Bij voorkeur gaat dit team naar de vindplaats van de vaten, maar door omstandigheden kan het gebeuren dat daarvoor de tijd ontbreekt. Dan laten we de vaten opslaan bij de verwerker en doen we daar onderzoek naar de inhoud. Dat is nu niet gebeurd. We zijn daar uiteraard niet blij mee en zullen uitzoeken waar het fout is gegaan’’, zegt Van der Leeden.

Reacties

25-10-2017 08:25:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.495

OTindex: 2.816



Komt waarschijnlijk door die onoverzichtelijke massa communicatiedeskundigen bij de overheid. En zoals meestal is het allemaal weer een kwestie van slechte communicatie.Komt waarschijnlijk door die onoverzichtelijke massa communicatiedeskundigen bij de overheid.

25-10-2017 09:46:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.030

OTindex: 14.864

Klinkt ook niet ongevaarlijk. Als je niet precies weet wat er in de vaten zit, kun je het ook niet op een veilige manier vernietigen. Zelfs al kun je het gecontroleerd verbranden, dan nog moet je weten wat de restproducten zijn om die af te kunnen voeren.

25-10-2017 10:13:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.550

OTindex: 16.139



1: dumpen in het riool

2: lozen op het oppervlaktewater

3: bijmengen in brandstof

4: zomaar ergens onder de grond stoppen

@BatFish : Die resten kun je:1: dumpen in het riool2: lozen op het oppervlaktewater3: bijmengen in brandstof4: zomaar ergens onder de grond stoppen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: