Waanzin: met 106 kilometer per uur langs basisschool in Roswinkel

Dertig kilometer per uur. Zo hard mag er wordt gereden bij de basisschool in Roswinkel. Vrijwel niemand houdt zich eraan. Er zijn zelfs onverlaten die er 106 kilometer per uur rijden.



Dit blijkt uit snelheidsmetingen die zijn verricht op de Roswinkelerstraat. ,,Dat er te hard werd gereden, dat wisten we wel. Maar dit zijn resultaten waar iedereen van schrikt. Plaatselijk Belang, maar ook de school, de provincie, de gemeente, de politie en Veilig Verkeer Nederland’’, zegt Greetje Kleinenberg, bestuurslid van Plaatselijk Belang Roswinkel.



Volgend maand komen al deze partijen bijeen om te kijken welke maatregelen er moeten worden genomen. ,,Zo kan het echt niet langer, daar is iedereen het wel over eens.’’



De Roswinkelerstraat is een lange provinciale weg die dwars door het dorp loopt. Op een klein gedeelte, in de dorpskern bij basisschool De Dreske, geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.



Dit voorjaar plaatste de provincie op verzoek van Plaatselijk Belang in de 30 kilometerzone zogeheten smileys. Dit zijn apparaten die de snelheid meten en tegelijkertijd de bestuurders duidelijk maken of zij zich aan de regels houden. De smileys bleven enkele weken in gebruik, in de maanden april en mei. In september werden de apparaten weer voor een korte periode opgehangen.



Kleinenberg: ,,De resultaten tot nu toe zijn schrikbarend. Van iedere tien weggebruikers is er eentje die zich houdt aan de maximumsnelheid. Welgeteld 91 procent rijdt te hard. De gemiddelde snelheid bedraagt 45 kilometer per uur. Een deel rijdt een klein beetje te hard, maar er zijn ook uitschieters bij tot boven de 100 kilometer per uur. Nee, dat zijn geen mensen die er ’s nachts langsrijden. Ook op andere tijden wordt er idioot hard gereden. Tussen vier en zes ’s middags: 89 kilometer per uur. Tussen de middag: 84 kilometer per uur. Tussen zes en negen uur ’s ochtends: 106 kilometer per uur. 106 kilometer per uur! Dat is ruim drie keer de maximumsnelheid.’’



Uit onderzoek van de politie blijkt dat de Roswinkelerstraat vooral door mensen van buiten het dorp wordt gebruikt. Nog geen drie van de tien weggebruikers woont in Roswinkel. Dat is wel verklaarbaar, want de straat is een belangrijke verbindingsweg tussen Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge/N391 (weg naar Ter Apel).



Wat de beste methode is om snelheidsduivels af te remmen, weet Kleinenberg niet. ,,Ik denk zelf dat de weg in de kern van het dorp moet worden aangepast. Maar dat dient wel met beleid te gebeuren. We hebben ook rekening te houden met de landbouw, we zitten tenslotte in agrarisch gebied. Grote landbouwvoertuigen moeten er ook in de toekomst nog wel langs kunnen.’’

Reacties

24-10-2017 13:16:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.099

OTindex: 60.637

Hier is ook zo'n weg door het dorp: officieel mogen er geen vrachtwagens komen, maar toch denderen die om 4 uur 's ochtends al langs (en ja, meestal harder dan de toegestane 30km/uur).

Op die tijd zijn er weliswaar geen kinderen, maar voor de bewoners is het allesbehalve aangenaam.



Laatste edit 24-10-2017 13:18

24-10-2017 13:32:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.481

OTindex: 2.813

Ik vind dit inderdaad niet een plek om harder dan 100 te rijden.

