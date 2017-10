Dj levert salaris in voor vrouwelijke medepresentator: Eerlijk is eerlijk

Een radio-dj in AustraliŽ levert een deel van zijn salaris in omdat hij als man meer verdiende dan zijn vrouwelijke collega in hetzelfde radioprogramma.



Radiopresentatoren Dave Hughes en Kate Langbroek werken al meer dan 15 jaar samen. Ze presenteren een populaire radioshow, op KIIS FM. In het programma hebben ze een zelfde soort rol. Maar, zo bleek eerder dit jaar, voor een verschillende financiŽle beloning.



Op internationale vrouwendag, in maart van dit jaar, zei presentatrice Langbroek live in de uitzending tegen haar collega: "Ik kwam er vorig jaar achter dat jij 40 procent meer verdient voor deze show dan ik." Hughes was geschokt. Hij had geen idee, zei hij. "Nu voel ik me vreselijk."



Toen Langbroek de ongelijkheid vorig jaar bij haar baas aankaartte, kreeg zij salarisverhoging. Voor 2017 was dat niet meer mogelijk. De werkgever kon niets voor haar betekenen.



Hughes besloot het daarom over een andere boeg te gooien. Hij schonk zijn collega een deel van zijn salaris, zodat ze iedere maand hetzelfde bedrag op hun rekening zouden krijgen.



Het nieuws over deze onbaatzuchtige daad, werd deze week pas bekend. Op sociale media krijgt Hughes veel steun voor zijn actie. "Eerlijk is eerlijk", reageerde de dj op Twitter.



Het radio-duo gaat volgend jaar aan de slag bij een nieuw radiostation. Ze hebben hun nieuwe werkgever alvast op de hoogte gebracht dat ze ook daar hetzelfde salaris willen ontvangen.

Reacties

24-10-2017 12:37:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.100

OTindex: 60.641

Quote:

Een radio-dj levert een deel van zijn salaris in hij had het ook aan haar kunnen geven hij had het ook aan haar kunnen geven

24-10-2017 12:59:06 StopSlowMotion

Quote:

Hij schonk zijn collega een deel van zijn salaris, zodat ze iedere maand hetzelfde bedrag op hun rekening zouden krijgen. Lijkt erop dat dat ook inderdaad het geval was. Lijkt erop dat dat ook inderdaad het geval was.

24-10-2017 14:16:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.536

OTindex: 16.115

Hm, in mijn vak geldt een CAO, en daar is gelijke beloning standaard. Al járen.

Misschien een ideetje voor deze (en andere) mensen die het niet eerlijk vinden dat gelijk werk ongelijk beloont wordt.

24-10-2017 14:56:24 stora

Stamgast



WMRindex: 7.109

OTindex: 891

Het blijft raar dat mensen die hetzelfde werk doen, niet hetzelfde salaris krijgen.

Goede actie van die dj.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: