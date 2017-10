Uren probeerde deze vader zijn zoon te bevrijden van tussen twee ijzeren palen. Tot ze plots de supereenvoudige oplossing doorhadden

De tweejarige Arthur is tijdens het ravotten in een lastig parcours verzeild geraakt. De jongen was met zijn hoofd tussen twee ijzeren palen gekropen

S als de berg niet komt naar Mohammed, dan komt Mohammed naar de berg. (Bekende uitdrukking uit Vaticaanstad)

